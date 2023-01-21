《刘QUIZ》官方IG模仿《黑暗荣耀》名场面！刘在锡迎接「魅力人夫」郑星一：「我准备好了，涎镇呐」
综艺 2023年1月21日 星期六12:43 Hui
（封面图源：IG@youquizontheblock、Netflix@《黑暗荣耀》画面截图）
怎么办，已经开始笑了！XD
（图源：IG@ygmicael）
昨日（20日），有消息指出，因出演Netflix《黑暗荣耀》而爆红的郑星一（郑成日），将作客tvN综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》，引发关注。该期节目预计於下月（2月）公开。
（图源：Netflix@《黑暗荣耀》画面截图、SBS@《家族的诞生》画面截图）
值得一提的是，有网友曾指出「刘在锡与郑星一长得相像」，并谓为话题。还有网友「脑洞大开」，选角《Running Man》成员去演《黑暗荣耀》，令人直呼：「有些角色的气质和外型还真的有像！」
而《刘QUIZ》制作组也搭上话题，直接让刘在锡本人COS《黑暗荣耀》里的名场面！贴文留言：「很Nice的他来了。我准备好了，涎镇呐」，笑翻一堆网友！XD
（图源：Netflix@《黑暗荣耀》画面截图）
▲应该是在模仿宋慧乔与郑星一在棋室里的这场戏。所以，曹世镐是宋慧乔罗？（笑）
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