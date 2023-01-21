继《请回答1997》、《请回答1994》后，《请回答1988》惠利、朴宝剑、柳俊烈等也聚餐了！
韩剧 2023年1月21日 星期六13:16 Hui
（封面图源：IG@dlehdgnl、ara_go_0211；YouTube@시언's쿨画面截图）
《请回答》系列的剧组感情特别好～而且申元浩PD场场到！（笑）
（图源：YouTube@시언's쿨画面截图）
去年底（2022年），为了庆祝tvN《请回答1997》开播10周年，徐仁国、殷志源、李施彦和 Hoya 相聚并进行「10周年纪念同学会」。李施彦希望《请回答1997》还有后续，徐仁国则提议一起做个《机智请回答结婚生活》，光想想就特别有意思！
（图源：IG@ara_go_0211）
（图源：IG@ara_go_0211）
不让《请回答1997》专美於前，《请回答1994》剧组也在今年初聚餐了！以申元浩PD爲中心聚集在一起，出席演员有：高雅罗、郑宇、柳演锡、BARO（车善玗）、闵都凞、孙浩俊和金成均等。大家的脸上堆满笑容，气氛特别高涨。
（图源：IG@dlehdgnl）
（图源：IG@dlehdgnl）
继《请回答1997》、《请回答1994》后，粉丝们终於也看到《请回答1988》剧组团聚啦！李东辉於个人Instagram分享照片，并留言：「88 我爱你 我爱你 好想念你 知道我的心吧？ Ditto」照片中，可以看到申元浩PD，以及惠利、朴宝剑、柳俊烈、高庚杓、李东辉、崔盛元、李敏芝等演员，和乐融融的画面也让网友们表示：「看来春节期间要再来回温《请回答》系列了！」
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