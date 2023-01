SJ纪录片已於昨日（18日）公开！队长利特更新IG：「稍微看了一下，因为眼泪流不停所以关掉了」

纪录片一共2集,小编也是边看边哭…如同片尾出现的E.L.F所说:「我不在乎其他的事,只希望他们(SUJU)身体健康。」

Disney+ 已於昨日(18日)公开「韩流帝王」Super Junior纪录片――《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》。以Super Junior从2005年出道为开端,直至跨出亚洲、成为世界级艺人,背后不为人知的故事。「THE LAST MAN STANDING」曾出现在Super Junior〈SUPERMAN〉之歌词,意思为「屹立不摇之人」。

队长利特也於当晚更新个人Instagram,并留言:「稍微看了一下(纪录片),因为眼泪流不停所以关掉了。大家请看一下吧。」已经看了纪录片的粉丝们,是不是也对於「眼泪流不停」有同感呢?(举手)这一路走来真的太多难关,但「关关难过,关关过」,也才有现在的Super Junior吧!

先前,成员们透过‎直播‎宣传纪录片时,有提到原本出道15周年时就要推出,中间却「迷路」了。兜兜转转,Disney+ 伸出橄榄枝,这部纪录片才得以面世。希望以此纪录片回顾过往,并藉此展开SUJU的新篇章,意义重大。而看完纪录片,小编再次觉得用「屹立不摇之人」形容SUJU,确实相当贴切。

还没收看的朋友们,现在就赶快到Disney+ 点击《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》吧!

