SJ纪录片已於昨日（18日）公开！队长利特更新IG：「稍微看了一下，因为眼泪流不停所以关掉了」

纪录片一共2集，小编也是边看边哭…如同片尾出现的E.L.F所说：「我不在乎其他的事，只希望他们（SUJU）身体健康。」

Disney+ 已於昨日（18日）公开「韩流帝王」Super Junior纪录片――《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》。以Super Junior从2005年出道为开端，直至跨出亚洲、成为世界级艺人，背后不为人知的故事。「THE LAST MAN STANDING」曾出现在Super Junior〈SUPERMAN〉之歌词，意思为「屹立不摇之人」。

队长利特也於当晚更新个人Instagram，并留言：「稍微看了一下（纪录片），因为眼泪流不停所以关掉了。大家请看一下吧。」已经看了纪录片的粉丝们，是不是也对於「眼泪流不停」有同感呢？（举手）这一路走来真的太多难关，但「关关难过，关关过」，也才有现在的Super Junior吧！

先前，成员们透过‎直播‎宣传纪录片时，有提到原本出道15周年时就要推出，中间却「迷路」了。兜兜转转，Disney+ 伸出橄榄枝，这部纪录片才得以面世。希望以此纪录片回顾过往，并藉此展开SUJU的新篇章，意义重大。而看完纪录片，小编再次觉得用「屹立不摇之人」形容SUJU，确实相当贴切。

还没收看的朋友们，现在就赶快到Disney+ 点击《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》吧！

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