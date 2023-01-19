《朝鲜精神科医师刘世丰2》加入了多位新角色：翁主娘娘要强行介入「丰宇CP」！

「三金」联手打造，由金旻载、金香起和金相庆领军主演的话题韩剧《朝鲜精神科医师刘世丰 第二季》终於在上星期开播了！大家开始追看了吗？

随著上季结尾刘世丰（金旻载饰）披荆斩棘回归内医院后，新一季舞台将由桂树村移师到汉阳王宫，故事随之变得更为丰富！



承上季故事，「三金」成功搜集左相罪证，让刘世丰（金旻载饰）得以重回内医院；心系徐恩宇（金香起饰）的他决定示爱之际，二人却遇上突发状况而各散东西，令不少「丰宇CP」粉丝直呼心碎！不过近日两位主角偕导演出席剧集发布会时，便向观众大派定心丸—— 除了透露今季将会呈现「双倍疗愈、四倍浪漫」外，金旻载也坦言把演技重点放在感情戏上，还预告「丰宇CP」非常甜蜜；对此金香起亦笑指对方不时令自己产生心动的感觉，让观众更期待二人早日开花结果。



《朝鲜精神科医生刘世丰 第二季》以汉阳王宫为背景，并加入了多位新角色，包括姜亨硕饰演金旻载的宿敌医员、自称「刘世丰初恋」的翁主娘娘（禹多菲饰）也将强行介入「丰宇CP」！现年23岁的禹多菲近年先后在《远看是蔚蓝的春天》、《忧郁症》饰演校花、学霸等角色，其天然外貌也令网民为之震惊，金香起更大赞她的角色有魅力，看来大有机会成为2023年的候补女神！



改编自同名小说，古装医疗剧集《朝鲜精神科医师刘世丰 第二季》讲述拥有超凡施针术的帅气宫廷内医院医师刘世丰（金旻载饰）与同村寡妇徐恩宇（金香起饰）和古怪医生桂之韩（金相庆饰）相遇后，三人以不下於侦探的推理能力，追踪病患的心病并给予温馨处方，刘世丰也逐渐成为真正「心医」的故事。剧集逢星期三、四深夜在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以免费紧贴进度！

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