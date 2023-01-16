SJ紀錄片將於本週三（18日）公開：希澈分享與銀赫的「偷衣服事件」，沒想到一切的一切「又是李東海？！」

時隔10年以上，希澈才從這場直播得知此一驚人的「真相」！XD

Disney+ 將於本週三（18日）推出「韓流帝王」Super Junior紀錄片《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》，引發各界期待。

在紀錄片正式公開前，成員們於13日先通過直播預熱。原本出道15週年時就要推出，中間卻「迷路」了。兜兜轉轉，Disney+ 伸出橄欖枝，這部紀錄片才得以面世。成員們希望以此紀錄片回顧過往，並藉此展開SUJU的第二篇章，意義重大。





在「分享成員們的美談」的環節，希澈分享了與銀赫的故事。要說兩人如何變親近呢？應該就是「偷衣服事件」吧！成員們大驚：「什麼？真的嗎？？？」似乎也是第一次聽到這個故事的樣子。銀赫爆笑，並試圖解釋：「不是偷走的」、「也不是借走的，我來準確地告訴大家…」

練習生時期，銀赫並沒有住在宿舍。某天，銀赫因為練習到比較晚，於是到宿舍住了一宿。因為自己沒有衣服穿，於是銀赫跟「同齡朋友」東海表示：「呀，我沒有衣服。」說到這裡，希澈激動大喊：「又是李東海？！」神童附和：「都是李東海！」成員們則陷入爆笑。







銀赫繼續把故事說完：當時東海拿了一件衣服出來，要自己穿上。問東海：「是誰的（衣服）？」東海居然回答：「不知道，你就穿吧。」沒想到這件衣服是希澈的！利特忍不住說：「事件的開端是東海呢～」，圭賢也表示：「他是大盜啊，大盜」。

之後，希澈提到與銀赫錄製《至親筆記》後成為真正的「至親」。本來彼此都有些尷尬，出演完節目後就變得親近了。而銀赫的優點，就是在成員們的性格平均值中最好的，可以包容一切。

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