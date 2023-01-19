SJ紀錄片已於昨日（18日）公開！隊長利特更新IG：「稍微看了一下，因為眼淚流不停所以關掉了」

紀錄片一共2集，小編也是邊看邊哭…如同片尾出現的E.L.F所說：「我不在乎其他的事，只希望他們（SUJU）身體健康。」

Disney+ 已於昨日（18日）公開「韓流帝王」Super Junior紀錄片──《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》。以Super Junior從2005年出道為開端，直至跨出亞洲、成為世界級藝人，背後不為人知的故事。「THE LAST MAN STANDING」曾出現在Super Junior〈SUPERMAN〉之歌詞，意思為「屹立不搖之人」。

隊長利特也於當晚更新個人Instagram，並留言：「稍微看了一下（紀錄片），因為眼淚流不停所以關掉了。大家請看一下吧。」已經看了紀錄片的粉絲們，是不是也對於「眼淚流不停」有同感呢？（舉手）這一路走來真的太多難關，但「關關難過，關關過」，也才有現在的Super Junior吧！

先前，成員們透過‎直播‎宣傳紀錄片時，有提到原本出道15週年時就要推出，中間卻「迷路」了。兜兜轉轉，Disney+ 伸出橄欖枝，這部紀錄片才得以面世。希望以此紀錄片回顧過往，並藉此展開SUJU的新篇章，意義重大。而看完紀錄片，小編再次覺得用「屹立不搖之人」形容SUJU，確實相當貼切。

還沒收看的朋友們，現在就趕快到Disney+ 點擊《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》吧！

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞