tvN《浪漫速成班》1月14日开播〜郑敬淏变身全能王牌数学讲师！什么都会但是这方面有障碍

tvN新土日电视剧《浪漫速成班》描述在补教界战场所展开的国家代表小菜店热血女社长与韩国知名数学天王讲师甜蜜又苦涩的恋情。1月14日即将首播，稍早公开了男主角郑敬淏在剧中一整天忙碌行程不停歇的剧照。

郑敬淏在剧中饰演一位人如其名，热情又努力而坐拥最高年薪，并且拥有Idol等级人气的韩国头号明星讲师崔致烈。在韩国补教界中，崔致烈的一举一动总是受到瞩目，而每年因为他的人气所产生的附加价值经济效益可高达一兆韩元，因此崔致烈也有著「一兆韩元的男人」这样的外号。看似拥有惊人财力又聪明帅气的他，事实上则患有摄食障碍，也就是无法像一般人一样享受饱食一顿的幸福感，遇上了国家代表小菜店的老板，会有什么样的交集呢？



公开的剧照中让大家了解到崔致烈的24小时根本都不够，排了满满的行程，首先在「崔致烈研究所」中他的视线集中盯著萤幕看，即使自己一人在办公室也不会虚度时间，而打开崔致烈的行程表更是多采多姿，他站在黑板前写得满满的公式，看起来录制线上课程影片刚刚圆满结束，也不忘照顾

「崔致烈研究所」的同事们，向助教们分享自己的独家秘诀，散发藏不住的领袖风范。



为了拍摄宣传影片，崔致烈还变身「金牌特务」Kingsman风格套出爵士舞步，成为王牌讲师不是浪得虚名，还能够带来精彩舞蹈表演，在完全结束行程后，回到了研究所的他，更透过电脑一一回覆学生们的问题，让大家完全感受到他对於教学的热爱与责任感。



崔致烈的一天塞满了工作与教学，要维持在不败的头号讲师实在不容易，每天生活如此激烈认真的崔致烈，与国家代表小菜店的社长南行善相遇之后，忙碌的日常生活中又将有什么样的改变呢？敬请期待1月14日的首播。



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