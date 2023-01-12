现在的孩子不知道太阳是主舞，竟问「他能跳舞吗？」韩网友：觉得委屈的话这次跳个舞吧XD

BIGBANG成员太阳在去年末宣布离开YG娱乐，签入旗下厂牌THE BLACK LABEL，并宣布将在13日发行新曲《VIBE》。
而太阳一张SOLO专辑是2017年8月发行的正规三辑《White Night》，已经是时隔5年之久。消息一公开，让许多粉丝们都相当期待。
不过...近日，就有网友问到「但是太阳能跳舞吗？太阳不是主唱吗？怎么想像不到他会跳舞呢？」问题一公开，也马上在韩网引发热烈讨论，网友：「今年最神奇的问题一位，咏培啊...这回一定要有舞曲」、「天啊 看来真的休息了很久啊」、「太阳觉得委屈的话就带著舞曲回归吧」、「哇...看来你很小啊」、「我的标准是K-POP传奇舞蹈成员」、「小时候看到〈RINGA LINGA〉后受到了冲击，岁月啊」、「以前出演《认识的哥哥》，觉得跳舞跳得也很好...那个也很久」、「太阳做错了，以后每年都要回归」、「不是BIGBANG的领舞吗」、「所以这次用舞蹈来报答吧」等等。
新曲《VIBE》将与BTS防弹少年团Jimin参与Feat.，公开的MV预告中，两人身穿干净利落的黑色西装，散发出性感的魅力。随著逐渐高涨的节奏，摄影机靠近太阳和Jimin，他们展现了有节奏的表演和动作。虽然只有短短几秒，但充满中毒性的旋律加上太阳和Jimin高品质嗓音，也让人更加期待两人的合作。
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