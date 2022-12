NU'EST解散后REN崔珉起明年以个人身份来港开秀！门票1月5日公售～

相信Minracle都很想念REN了!

NU'EST出身的REN(崔珉起)自从团体於今年三月宣布解散后,旋即於五月以个人身份加入新公司Big Planet Made作独立发展,早前更参与了音乐剧《无论如何我仍然爱你》,令粉丝更期待他成为SOLO歌手站上舞台的画面。2019年本已计划来港举行个人粉丝见面会的REN,因疫情关系无奈取消演出,无缘与香港粉丝见面;事隔三年,他未有忘记约定,宣布於明年二月来港举行《2023 REN FAN-CON : THE DAY AFTER IN HONG KONG》粉丝见面会,与等待他三年的Minracle见面!



《2023 REN FAN-CON : THE DAY AFTER IN HONG KONG》将於2023年2月26日晚上七时於九龙湾国际展贸中心Music Zone举行,届时REN不但会以动人歌声回馈粉丝,还会准备击掌、限定签名小卡、团体合照及签名即影即有等多项粉丝福利,好让香港Minracle近距离感受到REN的热情。Minracle千万不要错过REN成为SOLO歌手后的首个巡演舞台!



《2023 REN FAN-CON : THE DAY AFTER IN HONG KONG》演出详情:

日期 : 2023年2月26日(星期日)

时间:晚上7时

票价: $1,580

地点 : Music Zone@E-Max, KITEC

公开发售:2023年1月5 日(星期四)上午10时起

网上购票:www.cityline.com

购票热线:+852 2111 5333 (每日10AM-8PM)

主办单位:SKN LIVE

经纪公司:BPM Entertainment

粉丝福利:击掌(全体)、香港限定签名小卡(100张)、团体合照 (每10人一组) (名额200名)、签名即影即有(30张)

粉丝福利换领时间:2PM-6PM

地点:九龙湾国际展贸中心Music Zone@E-Max (Music Zone@E-Max, KITEC) G/F「粉丝福利」摊位



*持票者请於活动当日到九龙湾国际展贸中心Music Zone@E-Max (Music Zone@E-Max, KITEC) G/F「粉丝福利」摊位向工作人员出示门票,工作人员会在门票背后盖章,再向每位持票者派发福利卡,卡内将清楚列明中奖与否及其中奖福利。持票者将均有机会获得亲笔签名小卡(香港限定)、亲笔签名即影即有及演出完结后参与团体合照环节。粉丝福利名额有限,将随机分配,逾时者将不获派发福利卡。

*凡持有《2023 REN FAN-CON : THE DAY AFTER IN HONG KONG》门票的持票者,均可参与演出结束后的击掌会。

*抽中团体合照的持票者,请在演出结束后带同福利卡,在工作人员指示之位置排队等候。如未能出示门票和福利卡者将不获参加合照活动。

*在现场抽中亲笔签名小卡(香港限定)、亲笔签名即影即有的持票者,工作人员将即时派发福利卡所对应之粉丝福利。

温馨提示:

*每张门票只能换取一张福利卡。

*团体合照以 10 人一组形式进行。

*无法出示完整门票(要有票尾)的持票者,将不获派发福利卡。

*请自行保管福利卡,如有遗失将不获主办单位补发。

*主办单位保留拒绝迟到者、违反规则或扰乱现场秩序之人士参与福利活动。

*福利卡禁止转售,如经举报查实主办单位将取消该卡使用资格。

*如有任何争议,一概以在场工作人员之决定为准,主办单位保有活动变更或终止的权利。

