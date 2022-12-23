NU'EST解散后REN崔珉起明年以个人身份来港开秀！门票1月5日公售～

相信Minracle都很想念REN了！

NU'EST出身的REN（崔珉起）自从团体於今年三月宣布解散后，旋即於五月以个人身份加入新公司Big Planet Made作独立发展，早前更参与了音乐剧《无论如何我仍然爱你》，令粉丝更期待他成为SOLO歌手站上舞台的画面。2019年本已计划来港举行个人粉丝见面会的REN，因疫情关系无奈取消演出，无缘与香港粉丝见面；事隔三年，他未有忘记约定，宣布於明年二月来港举行《2023 REN FAN-CON : THE DAY AFTER IN HONG KONG》粉丝见面会，与等待他三年的Minracle见面！



《2023 REN FAN-CON : THE DAY AFTER IN HONG KONG》将於2023年2月26日晚上七时於九龙湾国际展贸中心Music Zone举行，届时REN不但会以动人歌声回馈粉丝，还会准备击掌、限定签名小卡、团体合照及签名即影即有等多项粉丝福利，好让香港Minracle近距离感受到REN的热情。Minracle千万不要错过REN成为SOLO歌手后的首个巡演舞台！



《2023 REN FAN-CON : THE DAY AFTER IN HONG KONG》演出详情：

日期 : 2023年2月26日（星期日）

时间：晚上7时

票价： $1,580

地点 : Music Zone@E-Max, KITEC

公开发售：2023年1月5 日（星期四）上午10时起

网上购票：www.cityline.com

购票热线：+852 2111 5333 (每日10AM-8PM)

主办单位：SKN LIVE

经纪公司：BPM Entertainment

粉丝福利：击掌（全体）、香港限定签名小卡（100张）、团体合照 (每10人一组) （名额200名）、签名即影即有（30张）

粉丝福利换领时间：2PM-6PM

地点：九龙湾国际展贸中心Music Zone@E-Max (Music Zone@E-Max, KITEC) G/F「粉丝福利」摊位



*持票者请於活动当日到九龙湾国际展贸中心Music Zone@E-Max (Music Zone@E-Max, KITEC) G/F「粉丝福利」摊位向工作人员出示门票，工作人员会在门票背后盖章，再向每位持票者派发福利卡，卡内将清楚列明中奖与否及其中奖福利。持票者将均有机会获得亲笔签名小卡(香港限定)、亲笔签名即影即有及演出完结后参与团体合照环节。粉丝福利名额有限，将随机分配，逾时者将不获派发福利卡。

*凡持有《2023 REN FAN-CON : THE DAY AFTER IN HONG KONG》门票的持票者，均可参与演出结束后的击掌会。

*抽中团体合照的持票者，请在演出结束后带同福利卡，在工作人员指示之位置排队等候。如未能出示门票和福利卡者将不获参加合照活动。

*在现场抽中亲笔签名小卡(香港限定)、亲笔签名即影即有的持票者，工作人员将即时派发福利卡所对应之粉丝福利。

温馨提示：

＊每张门票只能换取一张福利卡。

＊团体合照以 10 人一组形式进行。

＊无法出示完整门票（要有票尾）的持票者，将不获派发福利卡。

＊请自行保管福利卡，如有遗失将不获主办单位补发。

＊主办单位保留拒绝迟到者、违反规则或扰乱现场秩序之人士参与福利活动。

＊福利卡禁止转售，如经举报查实主办单位将取消该卡使用资格。

＊如有任何争议，一概以在场工作人员之决定为准，主办单位保有活动变更或终止的权利。

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