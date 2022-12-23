金正贤&林秀香奇幻新剧《木偶的季节》首版预告公开！死神附身於人类，擦肩而过浮现前世记忆

MBC金土剧《木偶的季节》讲述杀人的死神「木偶」与救人的医生相遇后发生的奇幻浪漫故事，今日终於公开第一版预告片，超越生死、灿烂美好的爱情故事即将展开！

金正贤饰演每隔99年就会来到阳间向人类降下天罚的死神「木偶」，附身在与他长得一模一样的人类「都镇宇」身上; 林秀香饰演拥有神秘能力的望诊医生「韩季节」。 预告片中是一个树木葱郁的季节，傍晚时分一男一女面无表情地走过陆桥，擦肩而过的瞬间似乎感觉到某种气流，不约而同地回头看向对方。

木偶仿佛突然寻回了某个记忆片段，脑海中浮现身著古装的模样：他在战场上中箭，对方则哭喊呼唤一个人的名字。 这不知来自何时的记忆令他感到悲伤和痛苦，忍不住抱头蹲在地上。



韩季节担心地看著这个陌生人，木偶站起来抓住她双肩问：「你是谁？」 这时又涌起另一段幸福甜蜜的记忆，男生给女生戴上戒指。路桥上两人看著彼此，盛夏的天空突然飘起雪花。 究竟这两人有什么样的过往，经历漫长岁月后又为何重逢呢？



▽角色介绍：

阴间使者木偶对人类的善变和软弱感到嫌恶，他受到诅咒，不得不倾听亡者的牢骚抱怨、在阴阳两界重复杀人。 都镇宇原本是必星医院（音）最年轻的常务理事，在调查医疗事故真相时被木偶抢走了身体。 而木偶这样做，正是为了结束他那坎坷的命运。



韩季节是急诊医学专门医生，资历有限但热情满满。 因为毕业於全国倒数第一的医科大学而被人指指点点，甚至被患者监护人起诉，但仍并不因此而挫折，十分坚强。

就在她的坚强快要用尽时，外科教授都镇宇雪中送炭一般雇用了她。 然而有一天，救命绳索一样的都镇宇突然好像变了一个人、说自己是阴间之神木偶，还发现她拥有只对木偶起效的能力，令她的人生发生180度大转变。



《木偶的季节》将在2023年1月27日开播。

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