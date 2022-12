「SJ差点解散！」臭脸拿一位被骂，利特公开真相：后台互喷水、翻脸揍人！ELF：白担心了我

这些哥们何时才能长大XD

曾经说过「仇没报完不解散」的Super Junior,每一次公开吵架理由都让大家又困惑又好笑!在团体内吵架常常是最忌讳的事,一个不小心可能种下心结、让团体分裂、失去向心力!然而对Super Junior的哥哥们来说,吵架只是日常、一天不吵不是SJ!



由宣美主持的YouTube节目《Sunmi's Showterview》中,最新一集邀来最近发新专辑的Super Junior,利特、神童、东海在节目上谈起过去最严重吵架事件,甚至说这件事差点让SJ解散!



在2011年上音乐节目《人气歌谣》宣传新歌《Mr.Simple》的Super Junior,队长利特说在后台盖著毯子休息时,突然被水泼到,本来笑笑地说:别泼了~但是又一直被水喷,忍到最后爆发,怀疑是成员银赫、圭贤而打了他们,满腹委屈的圭贤还哭了,最后误会解开后两人相拥而哭!



不过银赫气还没消,利特决定把拿下一位的感言让银赫发表,结果成员表情超僵、气氛超尴尬!神童为了缓解气氛还搂著成员,不过似乎没有什么效果,大家就这样臭脸拿了一位XD



heechul: the members were all in a bad mood and i was the only one whos excited during mr simple encore stage on inkigayo



lmao and never forget donghae doing like nothing happened pic.twitter.com/zP4JmiRqxI