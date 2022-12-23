NU'EST解散後REN崔珉起明年以個人身份來港開秀！門票1月5日公售～

相信Minracle都很想念REN了！

NU'EST出身的REN（崔珉起）自從團體於今年三月宣布解散後，旋即於五月以個人身份加入新公司Big Planet Made作獨立發展，早前更參與了音樂劇《無論如何我仍然愛你》，令粉絲更期待他成為SOLO歌手站上舞台的畫面。2019年本已計劃來港舉行個人粉絲見面會的REN，因疫情關係無奈取消演出，無緣與香港粉絲見面；事隔三年，他未有忘記約定，宣佈於明年二月來港舉行《2023 REN FAN-CON : THE DAY AFTER IN HONG KONG》粉絲見面會，與等待他三年的Minracle見面！



《2023 REN FAN-CON : THE DAY AFTER IN HONG KONG》將於2023年2月26日晚上七時於九龍灣國際展貿中心Music Zone舉行，屆時REN不但會以動人歌聲回饋粉絲，還會準備擊掌、限定簽名小卡、團體合照及簽名即影即有等多項粉絲福利，好讓香港Minracle近距離感受到REN的熱情。Minracle千萬不要錯過REN成為SOLO歌手後的首個巡演舞台！



《2023 REN FAN-CON : THE DAY AFTER IN HONG KONG》演出詳情：

日期 : 2023年2月26日（星期日）

時間：晚上7時

票價： $1,580

地點 : Music Zone@E-Max, KITEC

公開發售：2023年1月5 日（星期四）上午10時起

網上購票：www.cityline.com

購票熱線：+852 2111 5333 (每日10AM-8PM)

主辦單位：SKN LIVE

經紀公司：BPM Entertainment

粉絲福利：擊掌（全體）、香港限定簽名小卡（100張）、團體合照 (每10人一組) （名額200名）、簽名即影即有（30張）

粉絲福利換領時間：2PM-6PM

地點：九龍灣國際展貿中心Music Zone@E-Max (Music Zone@E-Max, KITEC) G/F「粉絲福利」攤位



*持票者請於活動當日到九龍灣國際展貿中心Music Zone@E-Max (Music Zone@E-Max, KITEC) G/F「粉絲福利」攤位向工作人員出示門票，工作人員會在門票背後蓋章，再向每位持票者派發福利卡，卡內將清楚列明中獎與否及其中獎福利。持票者將均有機會獲得親筆簽名小卡(香港限定)、親筆簽名即影即有及演出完結後參與團體合照環節。粉絲福利名額有限，將隨機分配，逾時者將不獲派發福利卡。

*凡持有《2023 REN FAN-CON : THE DAY AFTER IN HONG KONG》門票的持票者，均可參與演出結束後的擊掌會。

*抽中團體合照的持票者，請在演出結束後帶同福利卡，在工作人員指示之位置排隊等候。如未能出示門票和福利卡者將不獲參加合照活動。

*在現場抽中親筆簽名小卡(香港限定)、親筆簽名即影即有的持票者，工作人員將即時派發福利卡所對應之粉絲福利。

溫馨提示：

＊每張門票只能換取一張福利卡。

＊團體合照以 10 人一組形式進行。

＊無法出示完整門票（要有票尾）的持票者，將不獲派發福利卡。

＊請自行保管福利卡，如有遺失將不獲主辦單位補發。

＊主辦單位保留拒絕遲到者、違反規則或擾亂現場秩序之人士參與福利活動。

＊福利卡禁止轉售，如經舉報查實主辦單位將取消該卡使用資格。

＊如有任何爭議，一概以在場工作人員之決定為準，主辦單位保有活動變更或終止的權利。

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