NU'EST解散後REN崔珉起明年以個人身份來港開秀！門票1月5日公售～

相信Minracle都很想念REN了!

NU'EST出身的REN(崔珉起)自從團體於今年三月宣布解散後,旋即於五月以個人身份加入新公司Big Planet Made作獨立發展,早前更參與了音樂劇《無論如何我仍然愛你》,令粉絲更期待他成為SOLO歌手站上舞台的畫面。2019年本已計劃來港舉行個人粉絲見面會的REN,因疫情關係無奈取消演出,無緣與香港粉絲見面;事隔三年,他未有忘記約定,宣佈於明年二月來港舉行《2023 REN FAN-CON : THE DAY AFTER IN HONG KONG》粉絲見面會,與等待他三年的Minracle見面!



《2023 REN FAN-CON : THE DAY AFTER IN HONG KONG》將於2023年2月26日晚上七時於九龍灣國際展貿中心Music Zone舉行,屆時REN不但會以動人歌聲回饋粉絲,還會準備擊掌、限定簽名小卡、團體合照及簽名即影即有等多項粉絲福利,好讓香港Minracle近距離感受到REN的熱情。Minracle千萬不要錯過REN成為SOLO歌手後的首個巡演舞台!



《2023 REN FAN-CON : THE DAY AFTER IN HONG KONG》演出詳情:

日期 : 2023年2月26日(星期日)

時間:晚上7時

票價: $1,580

地點 : Music Zone@E-Max, KITEC

公開發售:2023年1月5 日(星期四)上午10時起

網上購票:www.cityline.com

購票熱線:+852 2111 5333 (每日10AM-8PM)

主辦單位:SKN LIVE

經紀公司:BPM Entertainment

粉絲福利:擊掌(全體)、香港限定簽名小卡(100張)、團體合照 (每10人一組) (名額200名)、簽名即影即有(30張)

粉絲福利換領時間:2PM-6PM

地點:九龍灣國際展貿中心Music Zone@E-Max (Music Zone@E-Max, KITEC) G/F「粉絲福利」攤位



*持票者請於活動當日到九龍灣國際展貿中心Music Zone@E-Max (Music Zone@E-Max, KITEC) G/F「粉絲福利」攤位向工作人員出示門票,工作人員會在門票背後蓋章,再向每位持票者派發福利卡,卡內將清楚列明中獎與否及其中獎福利。持票者將均有機會獲得親筆簽名小卡(香港限定)、親筆簽名即影即有及演出完結後參與團體合照環節。粉絲福利名額有限,將隨機分配,逾時者將不獲派發福利卡。

*凡持有《2023 REN FAN-CON : THE DAY AFTER IN HONG KONG》門票的持票者,均可參與演出結束後的擊掌會。

*抽中團體合照的持票者,請在演出結束後帶同福利卡,在工作人員指示之位置排隊等候。如未能出示門票和福利卡者將不獲參加合照活動。

*在現場抽中親筆簽名小卡(香港限定)、親筆簽名即影即有的持票者,工作人員將即時派發福利卡所對應之粉絲福利。

溫馨提示:

*每張門票只能換取一張福利卡。

*團體合照以 10 人一組形式進行。

*無法出示完整門票(要有票尾)的持票者,將不獲派發福利卡。

*請自行保管福利卡,如有遺失將不獲主辦單位補發。

*主辦單位保留拒絕遲到者、違反規則或擾亂現場秩序之人士參與福利活動。

*福利卡禁止轉售,如經舉報查實主辦單位將取消該卡使用資格。

*如有任何爭議,一概以在場工作人員之決定為準,主辦單位保有活動變更或終止的權利。

