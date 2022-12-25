明星们的「小可爱时期」！9个月的车银优也太漂亮了吧，安孝燮从小就帅，看到朴轸泳忍不住笑了XD

明星们幼年时期有多可爱呢，让我们一起来看看吧。
ZICO
看了他的童年照，谁不夸一句「天生的队长」，怎么这么小就酷酷的？
공카(벌들에게) #지코 어린시절 사진@ZICO92 아세상....너무너무귀엽네여 어린시절사진 봐도봐도 귀여미ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ pic.twitter.com/tXn0LwZees— 여름과겨울사이 (@bbrapline0415) October 4, 2016
全昭弥
肉肉的小脸，姨母看了就想捏一把。 大家觉得小昭弥的混血感强不强？
전소미 어린시절 new짤.. 사랑해 pic.twitter.com/NgoRXs8ULp— 올예 (@somi_allye) February 10, 2017
HIGHLIGHT尹斗俊
没想到现在又高又瘦的斗俊欧巴幼儿时期是个肉肉的宝宝。
비스트 윤두준, 어린시절 모습 공개.. 미래의 아이돌다운 포즈 | 텐아시아 http://t.co/GhtwZzGRTQ pic.twitter.com/IbP3fnYwJf— اللايت العربي (@Arab_Highlight) December 22, 2014
金世正
啊，原来世正的招牌括弧小脸从小就有啊，看了就很治愈。
구구단 세정-미나-나영, 떡잎부터 다른 어린시절 공개 https://t.co/r51oZUPTh1 pic.twitter.com/5td6x3Xj1U— 뉴스엔 (@newsen_t) June 29, 2018
安孝燮
这孩子小时候也太俊了吧。
oh they really use ahn hyo seop's baby picture here cuteeeeee#BussinessProposal pic.twitter.com/KGpKD0CaY5— daisy han (@kdramadaisy) March 8, 2022
효섭 어린 시절 pic.twitter.com/jdmpZ5x3co— francetracny (@francetracny) December 21, 2022
ASTRO车银优
哇，车银优的人生应该没有屈辱照、黑历史这种吧。
생후 9개월 된 아기 차은우 봐주세요 https://t.co/LmcGzTZPXN pic.twitter.com/ZT5SAufnlY— (@dearmyew) April 29, 2021
SUPER JUNIOR利特
哈哈哈哈哈哈，利特宝宝你是睡著了吗？
리더야,뭐하노???ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/HtvWL6priL— francetracny (@francetracny) December 21, 2022
AOA雪炫
笑起来还是有现在女神雪炫的影子。
#AOA #설현 , 어린시절 사진 공개 ＇모태미녀 입증＇ http://t.co/9Z4PtDnvg1#AOAアンバサダー pic.twitter.com/SrQamHm3j6— とし/토시/TOSHI (@t0sh1_KSH) July 21, 2015
SF9澯熙
哇，这双大眼睛也太有灵气了吧。
“연예인 안 하면 큰일 날 뻔했다”는 찬희 ‘뽀시래기’ 시절 비주얼 https://t.co/Z1JMiMjngX #CHANI #찬희 #SF9 #SKY캐슬 #SKYCASTLE pic.twitter.com/DTmZ49zoQW— 에스에프나인_찬희 (@SF9_Chani) February 10, 2019
朴轸泳
哈哈哈哈哈，从小就有BOSS的气质是怎么一回事？？？？？
쯔위 논란에 JYP 홈페이지 다운…박진영 어린시절, 현재 모습 그대로 '깜짝' https://t.co/BWrlHa1VAJ pic.twitter.com/jDv8c3NRcs— 아시아투데이 (@AsiaToday_News) January 18, 2016
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