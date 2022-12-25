明星们的「小可爱时期」！9个月的车银优也太漂亮了吧，安孝燮从小就帅，看到朴轸泳忍不住笑了XD

明星们幼年时期有多可爱呢，让我们一起来看看吧。

ZICO

看了他的童年照，谁不夸一句「天生的队长」，怎么这么小就酷酷的？



全昭弥

肉肉的小脸，姨母看了就想捏一把。 大家觉得小昭弥的混血感强不强？



HIGHLIGHT尹斗俊

没想到现在又高又瘦的斗俊欧巴幼儿时期是个肉肉的宝宝。



비스트 윤두준, 어린시절 모습 공개.. 미래의 아이돌다운 포즈 | 텐아시아 http://t.co/GhtwZzGRTQ pic.twitter.com/IbP3fnYwJf — اللايت العربي (@Arab_Highlight) December 22, 2014

金世正

啊，原来世正的招牌括弧小脸从小就有啊，看了就很治愈。



安孝燮

这孩子小时候也太俊了吧。



oh they really use ahn hyo seop's baby picture here cuteeeeee#BussinessProposal pic.twitter.com/KGpKD0CaY5 — daisy han (@kdramadaisy) March 8, 2022

ASTRO车银优

哇，车银优的人生应该没有屈辱照、黑历史这种吧。



SUPER JUNIOR利特

哈哈哈哈哈哈，利特宝宝你是睡著了吗？



AOA雪炫

笑起来还是有现在女神雪炫的影子。



SF9澯熙

哇，这双大眼睛也太有灵气了吧。



朴轸泳

哈哈哈哈哈，从小就有BOSS的气质是怎么一回事？？？？？



쯔위 논란에 JYP 홈페이지 다운…박진영 어린시절, 현재 모습 그대로 '깜짝' https://t.co/BWrlHa1VAJ pic.twitter.com/jDv8c3NRcs — 아시아투데이 (@AsiaToday_News) January 18, 2016

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