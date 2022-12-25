明星们的「小可爱时期」！9个月的车银优也太漂亮了吧，安孝燮从小就帅，看到朴轸泳忍不住笑了XD

明星们的「小可爱时期」！9个月的车银优也太漂亮了吧，安孝燮从小就帅，看到朴轸泳忍不住笑了XD

明星   2022年12月25日   星期日08:30   Tracy  

（封面图源：IG@eunwo.o_c 、@woozico0914、@imhyoseop、 @clean_0828）

明星们幼年时期有多可爱呢，让我们一起来看看吧。

ZICO
看了他的童年照，谁不夸一句「天生的队长」，怎么这么小就酷酷的？

全昭弥
肉肉的小脸，姨母看了就想捏一把。 大家觉得小昭弥的混血感强不强？

HIGHLIGHT尹斗俊
没想到现在又高又瘦的斗俊欧巴幼儿时期是个肉肉的宝宝。

金世正
啊，原来世正的招牌括弧小脸从小就有啊，看了就很治愈。

安孝燮
这孩子小时候也太俊了吧。

ASTRO车银优
哇，车银优的人生应该没有屈辱照、黑历史这种吧。

SUPER JUNIOR利特
哈哈哈哈哈哈，利特宝宝你是睡著了吗？

AOA雪炫
笑起来还是有现在女神雪炫的影子。

SF9澯熙
哇，这双大眼睛也太有灵气了吧。

朴轸泳
哈哈哈哈哈，从小就有BOSS的气质是怎么一回事？？？？？

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