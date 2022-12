明星们的「小可爱时期」！9个月的车银优也太漂亮了吧，安孝燮从小就帅，看到朴轸泳忍不住笑了XD

明星们幼年时期有多可爱呢,让我们一起来看看吧。

ZICO

看了他的童年照,谁不夸一句「天生的队长」,怎么这么小就酷酷的?



全昭弥

肉肉的小脸,姨母看了就想捏一把。 大家觉得小昭弥的混血感强不强?



HIGHLIGHT尹斗俊

没想到现在又高又瘦的斗俊欧巴幼儿时期是个肉肉的宝宝。



金世正

啊,原来世正的招牌括弧小脸从小就有啊,看了就很治愈。



安孝燮

这孩子小时候也太俊了吧。



oh they really use ahn hyo seop's baby picture here cuteeeeee#BussinessProposal pic.twitter.com/KGpKD0CaY5