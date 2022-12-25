明星們的「小可愛時期」！9個月的車銀優也太漂亮了吧，安孝燮從小就帥，看到朴軫泳忍不住笑了XD

明星們的「小可愛時期」！9個月的車銀優也太漂亮了吧，安孝燮從小就帥，看到朴軫泳忍不住笑了XD

明星   2022年12月25日   星期日08:30   Tracy  

（封面圖源：IG@eunwo.o_c 、@woozico0914、@imhyoseop、 @clean_0828）

明星們幼年時期有多可愛呢，讓我們一起來看看吧。

ZICO
看了他的童年照，誰不誇一句「天生的隊長」，怎麼這麼小就酷酷的？

全昭彌
肉肉的小臉，姨母看了就想捏一把。 大家覺得小昭彌的混血感強不強？

HIGHLIGHT尹斗俊
沒想到現在又高又瘦的鬥俊歐巴幼兒時期是個肉肉的寶寶。

金世正
啊，原來世正的招牌括弧小臉從小就有啊，看了就很治癒。

安孝燮
這孩子小時候也太俊了吧。

ASTRO車銀優
哇，車銀優的人生應該沒有屈辱照、黑歷史這種吧。

SUPER JUNIOR利特
哈哈哈哈哈哈，利特寶寶你是睡著了嗎？

AOA雪炫
笑起來還是有現在女神雪炫的影子。

SF9澯熙
哇，這雙大眼睛也太有靈氣了吧。

朴軫泳
哈哈哈哈哈，從小就有BOSS的气质是怎么一回事？？？？？

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