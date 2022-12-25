明星們的「小可愛時期」！9個月的車銀優也太漂亮了吧，安孝燮從小就帥，看到朴軫泳忍不住笑了XD

明星們幼年時期有多可愛呢，讓我們一起來看看吧。

ZICO

看了他的童年照，誰不誇一句「天生的隊長」，怎麼這麼小就酷酷的？



全昭彌

肉肉的小臉，姨母看了就想捏一把。 大家覺得小昭彌的混血感強不強？



HIGHLIGHT尹斗俊

沒想到現在又高又瘦的鬥俊歐巴幼兒時期是個肉肉的寶寶。



비스트 윤두준, 어린시절 모습 공개.. 미래의 아이돌다운 포즈 | 텐아시아 http://t.co/GhtwZzGRTQ pic.twitter.com/IbP3fnYwJf — اللايت العربي (@Arab_Highlight) December 22, 2014

金世正

啊，原來世正的招牌括弧小臉從小就有啊，看了就很治癒。



安孝燮

這孩子小時候也太俊了吧。



oh they really use ahn hyo seop's baby picture here cuteeeeee#BussinessProposal pic.twitter.com/KGpKD0CaY5 — daisy han (@kdramadaisy) March 8, 2022

ASTRO車銀優

哇，車銀優的人生應該沒有屈辱照、黑歷史這種吧。



SUPER JUNIOR利特

哈哈哈哈哈哈，利特寶寶你是睡著了嗎？



AOA雪炫

笑起來還是有現在女神雪炫的影子。



SF9澯熙

哇，這雙大眼睛也太有靈氣了吧。



朴軫泳

哈哈哈哈哈，從小就有BOSS的气质是怎么一回事？？？？？



쯔위 논란에 JYP 홈페이지 다운…박진영 어린시절, 현재 모습 그대로 '깜짝' https://t.co/BWrlHa1VAJ pic.twitter.com/jDv8c3NRcs — 아시아투데이 (@AsiaToday_News) January 18, 2016

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