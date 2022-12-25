明星們的「小可愛時期」！9個月的車銀優也太漂亮了吧，安孝燮從小就帥，看到朴軫泳忍不住笑了XD

明星們幼年時期有多可愛呢，讓我們一起來看看吧。
ZICO
看了他的童年照，誰不誇一句「天生的隊長」，怎麼這麼小就酷酷的？
공카(벌들에게) #지코 어린시절 사진@ZICO92 아세상....너무너무귀엽네여 어린시절사진 봐도봐도 귀여미ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ pic.twitter.com/tXn0LwZees— 여름과겨울사이 (@bbrapline0415) October 4, 2016
全昭彌
肉肉的小臉，姨母看了就想捏一把。 大家覺得小昭彌的混血感強不強？
전소미 어린시절 new짤.. 사랑해 pic.twitter.com/NgoRXs8ULp— 올예 (@somi_allye) February 10, 2017
HIGHLIGHT尹斗俊
沒想到現在又高又瘦的鬥俊歐巴幼兒時期是個肉肉的寶寶。
비스트 윤두준, 어린시절 모습 공개.. 미래의 아이돌다운 포즈 | 텐아시아 http://t.co/GhtwZzGRTQ pic.twitter.com/IbP3fnYwJf— اللايت العربي (@Arab_Highlight) December 22, 2014
金世正
啊，原來世正的招牌括弧小臉從小就有啊，看了就很治癒。
구구단 세정-미나-나영, 떡잎부터 다른 어린시절 공개 https://t.co/r51oZUPTh1 pic.twitter.com/5td6x3Xj1U— 뉴스엔 (@newsen_t) June 29, 2018
安孝燮
這孩子小時候也太俊了吧。
oh they really use ahn hyo seop's baby picture here cuteeeeee#BussinessProposal pic.twitter.com/KGpKD0CaY5— daisy han (@kdramadaisy) March 8, 2022
효섭 어린 시절 pic.twitter.com/jdmpZ5x3co— francetracny (@francetracny) December 21, 2022
ASTRO車銀優
哇，車銀優的人生應該沒有屈辱照、黑歷史這種吧。
생후 9개월 된 아기 차은우 봐주세요 https://t.co/LmcGzTZPXN pic.twitter.com/ZT5SAufnlY— (@dearmyew) April 29, 2021
SUPER JUNIOR利特
哈哈哈哈哈哈，利特寶寶你是睡著了嗎？
리더야,뭐하노???ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/HtvWL6priL— francetracny (@francetracny) December 21, 2022
AOA雪炫
笑起來還是有現在女神雪炫的影子。
#AOA #설현 , 어린시절 사진 공개 ＇모태미녀 입증＇ http://t.co/9Z4PtDnvg1#AOAアンバサダー pic.twitter.com/SrQamHm3j6— とし/토시/TOSHI (@t0sh1_KSH) July 21, 2015
SF9澯熙
哇，這雙大眼睛也太有靈氣了吧。
“연예인 안 하면 큰일 날 뻔했다”는 찬희 ‘뽀시래기’ 시절 비주얼 https://t.co/Z1JMiMjngX #CHANI #찬희 #SF9 #SKY캐슬 #SKYCASTLE pic.twitter.com/DTmZ49zoQW— 에스에프나인_찬희 (@SF9_Chani) February 10, 2019
朴軫泳
哈哈哈哈哈，從小就有BOSS的气质是怎么一回事？？？？？
쯔위 논란에 JYP 홈페이지 다운…박진영 어린시절, 현재 모습 그대로 '깜짝' https://t.co/BWrlHa1VAJ pic.twitter.com/jDv8c3NRcs— 아시아투데이 (@AsiaToday_News) January 18, 2016
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