下个月追这部！浪漫喜剧《酒醉罗曼史》角色海报公开：「超热情」金世正 VS 「超敏感」李钟元

《酒醉罗曼史》讲述认为隐藏感情理所当然的「超热情」酒类公司销售女王咏蔡蓉珠和把捕捉感情当作日常的「超敏感」酿酒厂老板尹敏柱之间让人心动的浪漫史。

今日（23）公开金世正、李钟元、申度贤、白成哲四位主演的海报。

金世正充满热情的眼神吸引大家的视线，她饰演用热情征服业界的酒类公司销售女王「蔡蓉珠」，拥有特殊部队出身般的钢铁体力、坚韧的精神和特有的爽朗。这是她时隔两年回归浪漫喜剧，期待展现新魅力！



李钟元起眼动摇酒类业界版图的酿酒厂老板「尹敏柱」，也是一名酿酒大师。与金世正不同的是，他的桌上连下酒菜都没有，还品尝著啤酒，展现敏感又细腻的面貌。



申道贤饰演柱酿酒厂的「Power J」企划组科长「方雅凛」，是一个现实主义者，美貌与能力兼备。虽然和高级的开胃小菜一起享受啤酒，但他始终没有放下文件夹，按照计划生活她，因为出现蔡蓉珠这个对手而经历变化。



白成哲饰演蔡蓉珠的好友「吴灿辉」，开著售卖吐司的小货车周游全国，以滑头滑脑的魅力展现青春的另一面。



制作组表示：「拥有不同魅力的青春们，通过相互变化，传达温暖人心的安慰，可以多多期待演员们的协同效应。」而《酒醉罗曼史》由《社内相亲》的朴缮虎导演与李正信编剧合作打造，将在11月4日首播。



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