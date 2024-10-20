车银优拍炸鸡广告！但...30秒广告炸鸡只出现2秒，韩网友：「广告效果真好、我竟然连续看了5次」

韩国连锁炸鸡品牌「黄色炸鸡」（노랑통닭）最近选定歌手兼演员车银优爲新代言人，近日表示将推出新菜单大蒜炸鸡。

大蒜炸鸡（갈릭 인 더 딥）是在黄色炸鸡特有的酥脆炸鸡上，在酱料和配料上添加提高大蒜本身的风味，全新诞生的大蒜炸鸡。以柔清爽的蛋黄酱和酸奶爲基础的酱汁，再与3种大蒜相协调，其特点是直到最后一口都不会腻。



广告中，融合了新菜单大蒜炸鸡的特点和车银优清凉干净的形象，但...其中一支30秒广告，炸鸡只出现了2秒，也立即在网路上引发热烈讨论。网友：「广告做得真好！是名作啊」、「炸鸡瞬间就过去了？哈哈哈哈哈」、「这家店的广告做得真好，我看到最后」、「真的不是彩虹屁，为什么30秒感觉很短」、「我会记住黄色炸鸡的」、「因爲车银优看到最后才知道新菜品上市了，广告效果真好」、「是广告大赏的感觉啊」、「太帅了 呜呜」、「我竟然连续看了5次炸鸡广告」、「一下子就集中精神了，人果然要多看又帅又漂亮的东西」等等。



而车银优上一部主演作品是今年4月剧终的《美好世界》，之后他在各地举办巡回粉丝演唱会。日前车银优也收到超能力新剧《The Wonder Fools》出演提案，该剧讲述一群「有瑕疵的超能力者」的故事，他们的超能力会在不受自己意志控制的情况下发动，有望和朴恩斌展开合作。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻