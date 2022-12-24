地下铁突出现NCT Lucas广告应援看板，引起广大热议！时隔许久再跃入大众视线，是否能被接受？

你觉得呢？

粉丝在上月终於等来Way V回归，许久未有团体活动的他们，一度让粉丝担心团体状态、深怕是否遭到冷冻，而在成员WinWin被拍到现身韩国时，让Way V合体消息终获确认！最近发行新歌《Diamonds Only》，迷你专辑《Phantom》将於年底上架。



成员Lucas因争议未加入WayV此次回归。在2021年被爆出睡粉、劈腿多人的桃色风波外，爆料的女友更指他「私下骂队员」、「觉得时尚资源被队员抢走」等负面言论，一时间影响NCT团体声誉，连原定和团员Hendery合出的作品也遭取消，本人事后在社群发表手写道歉信，不过中、韩等地粉丝仍十分愤怒、甚至要求SM将Lucas退团。



在之后Lucas持续神隐，而先前曾在IG现身发文又引起争议，被怀疑是否在「试水温」以探测可否回归？近日在地下铁的广告看板上，突出现为他应援的看板，消息传到网路上引发讨论！时隔许久突然出现在大众眼前，不知道Lucas是否会重回萤光幕前？



weishenv! Cantik bangett, ads lucas di seoul forest station. Ga sabar nunggu januari



cr. 0205_nct pic.twitter.com/w5E8vmzGwq — WayV Base(@weishenvess) December 19, 2022

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