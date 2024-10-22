《犬系恋人》开播一周年，车银优、朴圭瑛、尹贤秀一起去看李玹雨音乐剧
广告

《犬系恋人》开播一周年，车银优、朴圭瑛、尹贤秀一起去看李玹雨音乐剧

韩剧   2024年10月22日   星期二14:30   草莓  

（封面图源：李玹雨@hihyunwoo截图、黄viu煲剧平台《犬系恋人》海报）

漫改剧《犬系恋人》开播一周年之际，主演车银优、朴圭瑛、李玹雨、尹贤秀四人相约啦！

《犬系恋人》去年10月11日於MBC开播，虽然收视率在1.5%～2.2%低迷徘徊，但在海外仍拥有一票死忠观众，且车银优与朴圭瑛激吻戏非常受欢迎，而演员们在剧终之后也保有好交情。
（图源：黄viu煲剧平台《犬系恋人》海报）

开播一周年过后，本月13日主演车银优、朴圭瑛、李玹雨、尹贤秀纷纷在IG透露一起出去玩的消息，原来是相约去看李玹雨演出的音乐剧《内在的声音》（사운드인사이드），演出结束后再一起吃饭、拍人生四格（拍贴）纪念。粉丝看到四人好交情相当开心。

▼朴圭瑛IG
（图源：朴圭瑛IG@lavieenbluu截图）（图源：朴圭瑛IG@lavieenbluu截图）

▼李玹雨IG
（图源：李玹雨@hihyunwoo截图）（图源：李玹雨@hihyunwoo截图）

▼尹贤秀IG

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 韩剧 » 《犬系恋人》开播一周年，车银优、朴圭瑛、尹贤秀一起去看李玹雨音乐剧
© 2024 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手