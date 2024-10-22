《犬系恋人》开播一周年，车银优、朴圭瑛、尹贤秀一起去看李玹雨音乐剧

漫改剧《犬系恋人》开播一周年之际，主演车银优、朴圭瑛、李玹雨、尹贤秀四人相约啦！

《犬系恋人》去年10月11日於MBC开播，虽然收视率在1.5%～2.2%低迷徘徊，但在海外仍拥有一票死忠观众，且车银优与朴圭瑛激吻戏非常受欢迎，而演员们在剧终之后也保有好交情。



开播一周年过后，本月13日主演车银优、朴圭瑛、李玹雨、尹贤秀纷纷在IG透露一起出去玩的消息，原来是相约去看李玹雨演出的音乐剧《内在的声音》（사운드인사이드），演出结束后再一起吃饭、拍人生四格（拍贴）纪念。粉丝看到四人好交情相当开心。

▼朴圭瑛IG



▼李玹雨IG



▼尹贤秀IG



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