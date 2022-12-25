首尔又多一处打卡新地！在这里喝咖啡有穿越回60年前的感觉XD

这家咖啡店喝出了剧场的感觉！

首尔东大门里藏著一个本地人非常喜欢的市场-庆东菜市场，卖著各种新鲜海产品、瓜果蔬菜、药材等，原本是阿泽西、阿祖玛们最爱聚集的热门场所，最近却成了MZ世代（1980-2000年代出生的人）的火爆打卡点，只因这里生出了一家星巴克。



你可能要说星巴克咖啡店满大街都是，为何庆东菜市场里的这家就能成为热门呢？ 那是因为它改建自一座有著60多年历史的剧场「庆东剧场」。 从1960年代建成起，庆东剧场一直肩负著当地居民文化传播的重任，但随著时代的发展、社会的进步，新生剧场越来越多，庆东剧场逐渐萧条，最终被废弃。 这次被星巴克看中，直接保留了原有剧场的结构，改建成了充满复古气息的「庆东1960」专门店，希望能吸引到更多的年轻人前往。



1960店维持了旧剧场的格局，座位改成了楼梯式，一层高於一层，整齐地摆放著桌椅。 天花板也别有风格，能够清楚地看到木质结构，复古的同时又带了一些现代工业气息。 既然是剧场式空间，怎么能少了表演舞台呢？ 店铺最前方专门设立了表演空间，据说将会定期邀请艺人来演出，一边喝咖啡一边欣赏演出，要多惬意有多惬意。



可能有人会说这样的设计对於残障人士、老年人来说太过不方便，1960店也考虑到了这一点，在卖场外侧安装了电梯，方便有需要的人进出，非常的贴心。



穿越了60年的老剧场在2022年「复活」，成为了年轻人最新打卡地，来韩旅行的小伙伴不要错过哦！



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