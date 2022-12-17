寒流袭来超低温，SEVENTEEN集体穿大衣、唯独珉奎短袖薄T吓坏记者！DK无表情：见怪不怪

最好笑是DK的表情XD

最近天气一夕之间降温，终於有冬天的感觉，不过也快冻坏了！不只日本北海道下起超大暴雪、南韩也出现零下低温，大家都已纷纷穿上超厚毛绒外套。韩团SEVENTEEN在近日前往机场，全员以大衣上阵抵御寒风，然而成员珉奎却以超薄短袖现身，让大家超傻眼！



在媒体记者对珉奎的衣著发表疑惑时，珉奎表示：我们要去菲律宾！虽然南韩气温低至零下，而菲律宾却有30度高温，珉奎应该是想著那里穿夏装刚刚好！但似乎还未启程就先被冷到了XD对比同团成员包紧紧的超厚冬装，落差超级大！



the reporters “mingyu’s wearing short sleeves!!”



: sh-short sleeves??

: i’m going to the philippines pic.twitter.com/ogYlw7nSSP — cine (@dadeuthannie) December 15, 2022

就在大家被珉奎的疯狂行为惊吓时，旁边同团成员DK却超淡定走在一旁，一副见怪不怪的感觉，让粉丝克拉都觉得超搞笑！



It's the way dk is not even bothered when mingyu is freezing next to him lolll he be like "you brought this upon urself" pic.twitter.com/tQJogaMxeK — z | looking for dk stan moots (@leeseokyeom) December 15, 2022

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