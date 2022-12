寒流袭来超低温，SEVENTEEN集体穿大衣、唯独珉奎短袖薄T吓坏记者！DK无表情：见怪不怪

最好笑是DK的表情XD

最近天气一夕之间降温,终於有冬天的感觉,不过也快冻坏了!不只日本北海道下起超大暴雪、南韩也出现零下低温,大家都已纷纷穿上超厚毛绒外套。韩团SEVENTEEN在近日前往机场,全员以大衣上阵抵御寒风,然而成员珉奎却以超薄短袖现身,让大家超傻眼!



在媒体记者对珉奎的衣著发表疑惑时,珉奎表示:我们要去菲律宾!虽然南韩气温低至零下,而菲律宾却有30度高温,珉奎应该是想著那里穿夏装刚刚好!但似乎还未启程就先被冷到了XD对比同团成员包紧紧的超厚冬装,落差超级大!



就在大家被珉奎的疯狂行为惊吓时,旁边同团成员DK却超淡定走在一旁,一副见怪不怪的感觉,让粉丝克拉都觉得超搞笑!



It's the way dk is not even bothered when mingyu is freezing next to him lolll he be like "you brought this upon urself" pic.twitter.com/tQJogaMxeK