「欧巴，你太吵了XD」李栋旭真心求教粉丝：这些人到底是什么心理？！

「我这么努力、认真地和你们沟通，你们居然嫌我烦」，李栋旭也很无语+委屈。

社交软体Universe推出的PM（Private Message，付费聊天app）深受粉丝们的喜爱，每月话7900韩币就能订阅到自己喜欢粉丝的私人短讯，可以留言，也可以接收本命发来的群聊资讯，是一种全新的明星、粉丝互动方式。 李栋旭自从8月开通了PM之后，就超爱通过PM和粉丝们互动，经常闪现留言、晒照，还说因为粉丝们付费了，所以自己应该尽心尽力服务大家，这样才不算辜负粉丝们所花的钱。



最近李栋旭有问题问大家，在PM上提问「我真的很好奇这类人的心理」。 原来是PM是付费app，但有使用者却让明星不要再发信息了，这让他很不理解对方的行为。 李栋旭称：「那取消订阅，或者关闭通知，亦或是删掉app不就好了嘛？ 」原来是李栋旭也收到过粉丝发来的类似短讯，说「欧巴，你太吵了」，李栋旭又说：「哪怕只是订阅，我就已经很感激大家了，但我还是很好奇这些人的心理，付费app为什么要这样，不过我还是很感谢他们。 」



프메로 ㅈㄹ하는 심리가 궁금한 이동욱

마지막 저메추가 존나 킬포 pic.twitter.com/Tsli5N8K6p — 연예계 아카이브 (@showbizidol__) December 12, 2022

看到李栋旭提问的粉丝们担心李栋旭会伤心，纷纷问候他，李栋旭解释：「不会啦，不会受伤，也不会生气，这根本就不会伤到我，我是真的好奇才问大家，很想面对面看一看对方是什么表情。 就当我是『关种』吧，还请继续订阅哦，我真的很感谢大家，那就把这个解不开的谜题当做永远的谜题吧。 」

相关消息也引发了民众们的热议，有网友留言表示：「明明都知道明星艺人会看短讯，怎么还有人说这种话」、「李栋旭处理得很绅士」、「欧巴也太温柔了吧」、「我也很无语，嫌人家烦，你就不要花钱啊」、「 这种人的心理我也并不是很理解」等。

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