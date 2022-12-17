Stray Kids成员Lee know因《2022 AAA》红毯的怪奇姿势引热议，主持人忍笑：请摆帅气pose～

这红毯pose还是头一次见XD

年末时节，韩娱圈许多颁奖典礼也正如火如荼的进行中。Stray Kids在不少大型典礼拿下重要奖项，因而格外引起关注！在最近刚结束的《2022 AAA颁奖典礼》中，Stray Kids帅气的夺下奖项，更让大家见证他们的人气！



然而成员Lee know却因为怪奇表现而格外引起关注。在红毯上众成员帅气亮相、准备一起拍摄红毯照时，Lee know摆出超有创意的姿势，让主持人也忍不住喷笑，也说：请摆出帅气的姿势吧！Lee know才正常摆拍。有趣画面曝光后，在网路上引起热潮！



先前网友热烈讨论起4代男团的最帅偶像，ENHYPEN成员成训、THE BOYZ成员柱延、WEi的金曜汉等人都有被点名，其中Lee know也是公认的高颜值代表！虽然长著一张公认的帅脸、却常常突然搞笑，Lee know的反差感让大家感到又混乱又好笑、意外超吸粉啊～



why did i just realize that skz always stand in the same positions at red carpets pic.twitter.com/hinQraLtjt — mina #1 leeknower (@skzview) December 13, 2022

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