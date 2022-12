BTS J-hope被发现独自在机场迷路、无经纪人、保镳在旁！画面曝光网怒：公司没钱请员工？

有点危险啊...

BTS成员J-hope今年出席第二天MAMA奖活动,一现身马上掀起一阵尖叫!BTS拿下6项大奖,作为队内出席代表,J-hope还打给成员Jin马上报喜讯!



除了上台领奖,J-hope还带来超精彩solo表演、不只炸裂全场,连后辈都被J-hope超强气场给迷倒!看看台下大家的表情就知道~



在结束MAMA表演后,J-hope在机场准备从日本返韩,然而路上似乎疑似遗失了行李,原先艺人身边都会有工作人员、保镳陪同,协助处理相关问题,然而J-hope却被捕捉到独自一人在机场走著,忙著找机场柜台,画面曝光让论坛掀起讨论,质疑HYBE公司怎无分配人员帮忙、放任自家艺人在机场不知所措。



#HybeFailedjhope

yall really go let hobi run around the airport ALONE find his luggage when someone took it, no manger or bodyguard???? on top of that he is the only soloist member who had no radio album. tf is wrong with you hybe pic.twitter.com/xT7uxOpph0