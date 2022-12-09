大势《王后伞下》文相敏可望光速推出新作品！可望与《纸房子》全钟瑞搭配演出 《不可能的婚礼》

《王后伞下》才刚刚播毕，在剧中表现抢眼的新人演员「成枏大君」文相敏，之前已传出受到数十家广告厂商的青睐，自然也有后续的作品找上他担纲演出，而近日所传出可能成为他下一部新作品的是与《纸房子》全钟瑞搭配的《不可能的婚礼》，文相敏也可望跃升为男主角。

日前文相敏所属经纪公司也曾向韩媒表达，《不可能的婚礼》的确是他们正在讨论的下一部作品，但仍未能确定是否有机会接演。《不可能的婚礼》将改编自网路小说，剧情描述一位感情取向是同性恋的财阀继承者，准备与一位无名的女演员进行假结婚，女演员与帅气又有野心的小叔相遇后，婚姻之路可能生变，而又将有什么样的情感变化？



文相敏刚结束《王后伞下》的演出，剧中他与母后金惠秀的互动自然，演技相当内敛，外型也非常高挑帅气，更拥有悲伤与坚定的双重眼神表现，深受广大观众喜爱，本次他所接到的提案是《不可能的婚礼》中野心小叔的角色，与他给人的模范生乖乖牌感觉非常不同。



而本剧的女主角则邀请横跨大小萤幕，演技相当多变的全钟瑞，她曾与刘亚仁合作演出电影《燃烧烈爱》、也搭配孙锡求演出电影《配对游戏》，最近更演出《身价》以及《纸房子：韩国篇》而受到瞩目。日前全钟瑞所属公司也表示正在研讨是否出演。



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