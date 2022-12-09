超有长辈缘！同BTS Jin录制节目的酿酒师傅，被发现特地制酒为Jin入伍祈福让网友大喊：好暖～

超有长辈缘！同BTS Jin录制节目的酿酒师傅，被发现特地制酒为Jin入伍祈福让网友大喊：好暖～

明星   2022年12月9日   星期五12:41   Lorrie  

（封面图源：Twitter@bts_bighit）

人见人爱～

在争论许久后，防弹少年团的兵役问题终於在不久前拍板定案，由大哥Jin打头阵率先入伍！当兵日期愈来愈近、让阿米的心也愈来愈不舍，不知道下次见到硕珍会是何时？

在入伍前夕，公司BIGHIT MUSIC对Jin即将入伍的消息发布声明，对关心BTS的阿米们表达感谢，也说明Jin入伍当天公司方将不会举行相关活动，避免现场发生无法预期的意外，希望大家都平安、用心的祝福Jin就好。

超有长辈缘的Jin，在即将当兵前的日子，除了收到来自各界的祝福，网友也发现韩国知名酿酒师特地为Jin酿酒祈福。先前Jin在YouTube频道中展现学习酿酒技术的纪录影片，和名厨白种元一起探访该酿酒师，让大家也一起学习酿酒的学问。

而在最近网友发现，在酿酒师最新曝光的照片中，有一酒桶上贴著纸条写：「祝BTS Jin能平安退伍」，原来他特地为Jin酿了酒并祈福，暗藏的暖心讯息让大家都被融化，论坛上网友也疯狂转发！

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