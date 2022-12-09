超有长辈缘！同BTS Jin录制节目的酿酒师傅，被发现特地制酒为Jin入伍祈福让网友大喊：好暖～

人见人爱～

在争论许久后，防弹少年团的兵役问题终於在不久前拍板定案，由大哥Jin打头阵率先入伍！当兵日期愈来愈近、让阿米的心也愈来愈不舍，不知道下次见到硕珍会是何时？



在入伍前夕，公司BIGHIT MUSIC对Jin即将入伍的消息发布声明，对关心BTS的阿米们表达感谢，也说明Jin入伍当天公司方将不会举行相关活动，避免现场发生无法预期的意外，希望大家都平安、用心的祝福Jin就好。



“We ask for your continued love and support for Jin until he finishes his military service and comes back. Our company will also strive to provide every support he needs during this time.” pic.twitter.com/92kQvZ3TCQ — haruharu (slow) (@haruharu_w_bts) December 6, 2022

超有长辈缘的Jin，在即将当兵前的日子，除了收到来自各界的祝福，网友也发现韩国知名酿酒师特地为Jin酿酒祈福。先前Jin在YouTube频道中展现学习酿酒技术的纪录影片，和名厨白种元一起探访该酿酒师，让大家也一起学习酿酒的学问。



而在最近网友发现，在酿酒师最新曝光的照片中，有一酒桶上贴著纸条写：「祝BTS Jin能平安退伍」，原来他特地为Jin酿了酒并祈福，暗藏的暖心讯息让大家都被融化，论坛上网友也疯狂转发！



From Park Rokdam’s facebook

alcohol brewing to commemorate bangtan Jin’s enlistment and wish for his safe discharge from military service

Brewing the “butterfly’s honey jar” and distillation of ‘jukryeokgo’*!

^you’ve worked hard. jin^ +

https://t.co/6eKL1H1Ofv pic.twitter.com/pTvcU32CE5 — lyssy(@btsbaragi_jk) December 6, 2022

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