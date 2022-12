超有长辈缘！同BTS Jin录制节目的酿酒师傅，被发现特地制酒为Jin入伍祈福让网友大喊：好暖～

人见人爱~

在争论许久后,防弹少年团的兵役问题终於在不久前拍板定案,由大哥Jin打头阵率先入伍!当兵日期愈来愈近、让阿米的心也愈来愈不舍,不知道下次见到硕珍会是何时?



在入伍前夕,公司BIGHIT MUSIC对Jin即将入伍的消息发布声明,对关心BTS的阿米们表达感谢,也说明Jin入伍当天公司方将不会举行相关活动,避免现场发生无法预期的意外,希望大家都平安、用心的祝福Jin就好。



“We ask for your continued love and support for Jin until he finishes his military service and comes back. Our company will also strive to provide every support he needs during this time.” pic.twitter.com/92kQvZ3TCQ