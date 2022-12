BTS J-hope被發現獨自在機場迷路、無經紀人、保鑣在旁！畫面曝光網怒：公司沒錢請員工？

有點危險啊...

BTS成員J-hope今年出席第二天MAMA獎活動,一現身馬上掀起一陣尖叫!BTS拿下6項大獎,作為隊內出席代表,J-hope還打給成員Jin馬上報喜訊!



除了上台領獎,J-hope還帶來超精彩solo表演、不只炸裂全場,連後輩都被J-hope超強氣場給迷倒!看看台下大家的表情就知道~



在結束MAMA表演後,J-hope在機場準備從日本返韓,然而路上似乎疑似遺失了行李,原先藝人身邊都會有工作人員、保鑣陪同,協助處理相關問題,然而J-hope卻被捕捉到獨自一人在機場走著,忙著找機場櫃台,畫面曝光讓論壇掀起討論,質疑HYBE公司怎無分配人員幫忙、放任自家藝人在機場不知所措。



#HybeFailedjhope

yall really go let hobi run around the airport ALONE find his luggage when someone took it, no manger or bodyguard???? on top of that he is the only soloist member who had no radio album. tf is wrong with you hybe pic.twitter.com/xT7uxOpph0