4minute也有機會全員合體了嗎～昭賢重新關注泫雅IG，泫雅為昭賢送上咖啡車應援

泫雅近日和DAWN分手震驚演藝圈，不過她與過去在4minute的隊友昭賢重新連絡一事，同時也成了關注焦點。

*前情提要：‎和DAWN分手之外，網友發現4Minute昭賢和泫雅重新搭上線！瘋狂猜測：4Minute會回歸？

大約在上月，有粉絲發現泫雅點讚了昭賢的貼文，後來昭賢追蹤了泫雅IG。此事讓4minute粉絲興奮不已，因為2016年4minute解散時曾傳出不合，全員只有泫雅與CUBE娛樂續約，而且成員們昭賢、祉潤、嘉允與智賢紛紛取消追蹤泫雅的IG，後來的泫雅可以說和她們毫無公開互動。



除了IG互動，本月7日昭賢還在IG發布了泫雅送上的咖啡車應援認證照：「幾年前的照片啊？為了辛苦的電影《Delivery》工作人員，泫雅姐姐送來了咖啡車，謝謝你姐姐。」泫雅也留言：「為你驕傲。」仔細看咖啡車上的應援標語，「請多多關照老么權素，演員和工作人員也要加油」與「謝謝我們妹妹成長得那麼好！」，都可以感受泫雅對昭賢的照顧。



4minute粉絲無不受到感動、湧起過往回憶，紛紛翻出兩人過往合照與舞台影片，並期待4minute能5人全員合體啊！這兩年KPOP迎來了各大二代團合體，包括After School、2NE1、SISTAR、少女時代與KARA，希望4minute也不遠了！



Sohyun and HyunA's interaction becomes a trend and Knetz call for 4MINUTE's return



If this happens, please give us a concept like Crazy



Wow 4 Minute reunion Volume Up ㅜㅜ



Wow Volume Up please



hul daebak,Let's use this opportunity to reunite #HyunA #현아 #Sohyun #4MINUTE pic.twitter.com/vHijTi3Xbt — HyunA International (@hyuna_fb) December 7, 2022

▼最後點播4Minute的名曲〈Crazy〉ㅠㅠ



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