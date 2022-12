4minute也有機會全員合體了嗎～昭賢重新關注泫雅IG，泫雅為昭賢送上咖啡車應援

泫雅近日和DAWN分手震驚演藝圈,不過她與過去在4minute的隊友昭賢重新連絡一事,同時也成了關注焦點。

*前情提要:‎和DAWN分手之外,網友發現4Minute昭賢和泫雅重新搭上線!瘋狂猜測:4Minute會回歸?

大約在上月,有粉絲發現泫雅點讚了昭賢的貼文,後來昭賢追蹤了泫雅IG。此事讓4minute粉絲興奮不已,因為2016年4minute解散時曾傳出不合,全員只有泫雅與CUBE娛樂續約,而且成員們昭賢、祉潤、嘉允與智賢紛紛取消追蹤泫雅的IG,後來的泫雅可以說和她們毫無公開互動。



除了IG互動,本月7日昭賢還在IG發布了泫雅送上的咖啡車應援認證照:「幾年前的照片啊?為了辛苦的電影《Delivery》工作人員,泫雅姐姐送來了咖啡車,謝謝你姐姐。」泫雅也留言:「為你驕傲。」仔細看咖啡車上的應援標語,「請多多關照老么權素,演員和工作人員也要加油」與「謝謝我們妹妹成長得那麼好!」,都可以感受泫雅對昭賢的照顧。



4minute粉絲無不受到感動、湧起過往回憶,紛紛翻出兩人過往合照與舞台影片,並期待4minute能5人全員合體啊!這兩年KPOP迎來了各大二代團合體,包括After School、2NE1、SISTAR、少女時代與KARA,希望4minute也不遠了!



Sohyun and HyunA's interaction becomes a trend and Knetz call for 4MINUTE's return



If this happens, please give us a concept like Crazy



Wow 4 Minute reunion Volume Up ㅜㅜ



Wow Volume Up please



hul daebak,Let's use this opportunity to reunite #HyunA #현아 #Sohyun #4MINUTE pic.twitter.com/vHijTi3Xbt