《海岸村恰恰恰》「尹牙科」员工旅游！「惠珍」申敏儿和「美善」孔敏贞一起旅行，不忘分享多张闺蜜照

把合照P到机舱内，以及兴奋到「模糊」的模样，忍不住要大喊：「两位欧腻太可爱了！」

去年（2021年）播出的tvN电视剧《海岸村恰恰恰》由金宣虎、申敏儿等主演。该部作品改编自2004年的电影《我的百事通男友洪班长》，描述在海边的小村庄「公辰」开设牙科诊所的都市女医师尹惠珍（申敏儿 饰），与只拿最低时薪、在村庄包办大小事务的热血「洪班长」洪斗植（金宣虎 饰）之间的罗曼史。



剧中，惠珍有位从中学时便认识的好友「美善」，后来还与她一同到「公辰」开设「尹牙科」，可谓最坚实的靠山，该角色由孔敏贞饰演。惠珍与美善的友情也从电视剧走到现实，作品终映后一年，申敏儿与孔敏贞一同出游并高调晒照！









尽管申敏儿、孔敏贞都戴著口罩，但难掩两位女演员的好心情、笑眼弯弯。







而兴奋到「模糊」，还把合照P到机舱内等。看似无厘头，但这难道不就是你和我与好朋友们相处时会做的行为吗？（笑）两位欧腻真的太可爱了，也很开心她们通过《海恰》成为一起出游的好闺蜜～

▲申敏儿在《海岸村恰恰恰》后，出演《我们的蓝调时光》并在剧中饰演「闵宣亚」。患有忧郁症，仍很努力在爱自己孩子的妈妈。与李炳宪饰演的「李东昔」有著深远的关系。

▲孔敏贞则陆续出演《小女子》和《千元律师》，分别饰演「记者」和「检察官」等角色。

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