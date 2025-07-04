泫雅公开「婴儿鞋面包」再惹怀孕疑云！粉丝热议：真的有喜？

歌手泫雅因为在SNS上发布的一组特别照片，再次陷入「怀孕传闻」之中，引发热议。

泫雅於日前通过个人IG上传了多张照片，并未附上任何文字说明。其中一张照片中，出现了造型宛如婴儿鞋的面包，立刻引起粉丝与网友的关注与讨论。

从公开的照片可以看到，泫雅身穿黑色短版上衣与全黑造型，展现出率性又摩登的氛围，大方秀出纤细的腰线与苗条的身材。另外，她还以宽松浴袍造型出镜，大胆露出锁骨与胸口，散发致命魅力。



然而，最引发讨论的还是与她自拍同时曝光的那张「婴儿鞋造型面包」。由於过去泫雅在与Highlight出身的龙俊亨闪电结婚时，就曾被质疑是奉子成婚。如今，这张照片让「怀孕了吗？」的揣测性留言再度涌现。



回顾去年10月，泫雅与龙俊亨突然宣布结婚，当时外界便盛传她可能已怀孕，对此，泫雅所属公司曾严正否认，称「毫无根据的臆测」。婚后不久，泫雅因体态略显丰腴，再度被指怀孕，对此她也曾以「减肥才是答案」间接驳斥传闻，强调只是单纯变胖。

虽然泫雅尚未对此波传闻作出任何回应，但她依然透过SNS持续与粉丝互动，分享日常与多变的时尚风格，展现她依旧自由奔放的个人魅力。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻