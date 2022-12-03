和DAWN分手之外，網友發現4Minutes昭賢和泫雅重新搭上線！瘋狂猜測：4Minutes會回歸？

和DAWN分手之外，網友發現4Minutes昭賢和泫雅重新搭上線！瘋狂猜測：4Minutes會回歸？

明星   2022年12月3日   星期六11:24   Lorrie  

（封面圖源：IG@hyunah_aa、IG@kkwonsso_94）

希望能再看到合體！

近期的娛樂圈重磅彈就屬泫雅跟DAWN！在近日泫雅無預警宣告「和DAWN分手了，決定當好朋友」，並感謝大家支持，一席話震驚各界！向來愛的高調的兩人，不顧外界眼光及兩人間的差距，泫雅甚至不惜槓上公司，而後和DAWN以雙人體制活動，中間還求婚！然而6年後卻物是人非。

分手消息一出，許多網友馬上挖出過往片段，找出兩人感情生變的蛛絲馬跡，而今泫雅也已大幅刪除合照，雖然惋惜卻也只能祝福彼此。然而近日卻有許多關於女方的不實消息傳出，讓DAWN嚴厲表示：將針對謠言採取法律行動，決心硬起來對抗。

網友除了追蹤雙方動向，也發現泫雅開始和4Minute聯繫上！在數年前4Minute人氣超高、唱紅不少膾炙人口的歌曲，然而團體最後卻不敵魔咒、以解散收場，成員自此也未關注泫雅。如今網友發現，泫雅似乎和4Minute成員昭賢在社群上互動，瞬間又驚又喜！不久前4Minute成員昭賢被發現追蹤泫雅、兩人也互相按讚貼文，讓大家開始瘋狂猜測：4Minute會集體再出現嗎？

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