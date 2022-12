和DAWN分手之外，網友發現4Minutes昭賢和泫雅重新搭上線！瘋狂猜測：4Minutes會回歸？

希望能再看到合體!

近期的娛樂圈重磅彈就屬泫雅跟DAWN!在近日泫雅無預警宣告「和DAWN分手了,決定當好朋友」,並感謝大家支持,一席話震驚各界!向來愛的高調的兩人,不顧外界眼光及兩人間的差距,泫雅甚至不惜槓上公司,而後和DAWN以雙人體制活動,中間還求婚!然而6年後卻物是人非。



分手消息一出,許多網友馬上挖出過往片段,找出兩人感情生變的蛛絲馬跡,而今泫雅也已大幅刪除合照,雖然惋惜卻也只能祝福彼此。然而近日卻有許多關於女方的不實消息傳出,讓DAWN嚴厲表示:將針對謠言採取法律行動,決心硬起來對抗。



網友除了追蹤雙方動向,也發現泫雅開始和4Minute聯繫上!在數年前4Minute人氣超高、唱紅不少膾炙人口的歌曲,然而團體最後卻不敵魔咒、以解散收場,成員自此也未關注泫雅。如今網友發現,泫雅似乎和4Minute成員昭賢在社群上互動,瞬間又驚又喜!不久前4Minute成員昭賢被發現追蹤泫雅、兩人也互相按讚貼文,讓大家開始瘋狂猜測:4Minute會集體再出現嗎?



#Hyuna liked #Sohyun's ig post last month!!!!



the post shows Sohyun painting her dog KwonChong. aings and 4nias are speculating that Sohyun was at Hyuna's house to paint together because it looks like Hyuna's house !!!!



#4MINUTE #포미닛 https://t.co/J4KSZgIbYz pic.twitter.com/EJndBIsFLz