泫雅自爆「手捂胸」照直冲热搜第一！眼神迷离，精神状态反成关注焦点

歌手泫雅於7月27日深夜在个人SNS上传多张全裸自拍照，引发社群热议。

照片中，她全身赤裸站在镜头前，仅以一只手遮住胸部，血管清晰可见，另一手则拿著打火机，眼神迷离，画面大胆前卫，充满强烈情绪



然而这组突如其来的照片也让不少粉丝与网友震惊不已，有人形容「看起来非常不安」、「到底怎么了」、「感觉像是在求救」，更有网友怀疑是否存在精神状态不稳的可能。 一部份人则认为泫雅是在刻意追求「危险的感性」与话题性，表示「怎么看都像是在博取关注」、「这不是艺术，是一种暴露行为」、「照片看起来太让人不舒服了」、「婆家看到会怎么说」。



这组照片也让不少人对泫雅的近况表示担忧，「她看起来很不稳」、「像是在寻找存在感」、「感觉有点危险」，还有人留言「如果是真的想表现艺术，应该办摄影展，而不是在SNS上丢出裸照」。 此外，也有观点指出泫雅年纪轻轻就进入演艺圈，长年承受外界压力，这可能是她藉由极端方式表达内心情绪的结果。

泫雅自出道以来形象大胆奔放，是韩国娱乐圈中少见的性感偶像代表。 她於去年10月与同为爱豆的俊亨登记结婚。 两人恋情也曾一度成为焦点，但这次的行为却让不少粉丝陷入担忧。

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