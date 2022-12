少女时代俞利迎生日、Tiffany甜蜜祝福、秀英无情开亏，网友：两种亲古选哪个XD

少时Forever 1~

少时俞利在近日迎来生日~同团成员至今虽然各奔东西、在各自的领域中努力耕耘,但是仍不忘俞利的生日,纷纷准时献上祝福,让大家感叹少时的凝聚力与好感情~



睽违数年终於迎来少女时代合体,韩流女帝威力不减,反而更增魅力!歌曲《Forever 1》充满正向能量、带给大家满满活力与希望,让SONE们最感动的是,无论发生多少事,少时仍会一直都在。



成团多年,成员们间的感情早已从朋友升华为家人!在实境秀《少时贪探》中更能明白,彼此间互亏、无情吐槽已经是家常便饭XD而这次俞利生日,从各成员的祝贺方式就能看出性格!Tiffany暖心打了长串祝福,甚至说「冬天的公主俞利最美~生日快乐」让大家觉得超sweet!



[TRANS] 221205 | Tiffany liked & left a comment on Yuri’s IG post Tiffany: “The world should know December Winter Princess Yul’s visuals (To) the prettiest, happy birthday, I love you #/RocketDelivery #/JetDelivery” — #티파니영 #TIFFANY #권유리 #YURI pic.twitter.com/lGpE86C9M0

而另一个成员秀英竟然无情开嘲笑翻大家,因为俞利的名字在韩文里像「玻璃」,结果她直接放上玻璃回收桶照XD无厘头行径让大家瞬间喷笑!



[TRANS] 221205 | Sooyoung Instagram story update



“Happy birthday today.. @/yulyulk”



(*t/n: 유리/Yuri also means glass in Korean, this one’s for glass wastes )

—

THEY WERE SO SWEET RECENTLY & SUDDENLY THIS LMFAO SHE’S SO UNSERIOUS#최수영 #권유리

pic.twitter.com/3vT38m22y2