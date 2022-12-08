少女时代俞利迎生日、Tiffany甜蜜祝福、秀英无情开亏，网友：两种亲古选哪个XD

少时Forever 1～

少时俞利在近日迎来生日～同团成员至今虽然各奔东西、在各自的领域中努力耕耘，但是仍不忘俞利的生日，纷纷准时献上祝福，让大家感叹少时的凝聚力与好感情～



睽违数年终於迎来少女时代合体，韩流女帝威力不减，反而更增魅力！歌曲《Forever 1》充满正向能量、带给大家满满活力与希望，让SONE们最感动的是，无论发生多少事，少时仍会一直都在。



成团多年，成员们间的感情早已从朋友升华为家人！在实境秀《少时贪探》中更能明白，彼此间互亏、无情吐槽已经是家常便饭XD而这次俞利生日，从各成员的祝贺方式就能看出性格！Tiffany暖心打了长串祝福，甚至说「冬天的公主俞利最美～生日快乐」让大家觉得超sweet！



[TRANS] 221205 | Tiffany liked & left a comment on Yuri’s IG post



Tiffany: “The world should know December Winter Princess Yul’s visuals (To) the prettiest, happy birthday, I love you

#/RocketDelivery #/JetDelivery”



—#티파니영 #TIFFANY #권유리 #YURI pic.twitter.com/lGpE86C9M0 — daph (@syoungshine) December 5, 2022

而另一个成员秀英竟然无情开嘲笑翻大家，因为俞利的名字在韩文里像「玻璃」，结果她直接放上玻璃回收桶照XD无厘头行径让大家瞬间喷笑！



[TRANS] 221205 | Sooyoung Instagram story update



“Happy birthday today.. @/yulyulk”



(*t/n: 유리/Yuri also means glass in Korean, this one’s for glass wastes )

—

THEY WERE SO SWEET RECENTLY & SUDDENLY THIS LMFAO SHE’S SO UNSERIOUS#최수영 #권유리

pic.twitter.com/3vT38m22y2 — daph (@syoungshine) December 5, 2022

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