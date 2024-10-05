韩媒：闵熙珍演讲提前东家SM娱乐，疑似嘲讽少女时代造型土！韩网友：明明再说SM比HYBE好

前ADOR代表、NewJeans制作人闵熙珍日前在「HYUNDAI CARD」的一场演讲中提及了她的前公司SM娱乐，韩媒称部分言论引发了争议。

9月末，闵熙珍作为演讲者出席了在首尔龙山区梨泰院举办的「HYUNDAI CARD」活动。 当天闵熙珍分享了她在SM娱乐的工作经历。 事后，不少娱乐行业的相关人士对此表达了不解，认为离职后再提及前公司显得有些不合适。 尽管她的意图可能是为了强调自己的成就和能力，但她的言论被认为有贬低SM娱乐以抬高自己的嫌疑。

闵熙珍谈到自己进入SM的原因时表示：「当时最大的公司就是SM，为了实现我的抱负，我认为进入一个大一点的公司更好。」 但她接下来的发言涉及到了敏感言论，「其实在SM娱乐，似乎没有什么关於平面设计的概念，公司似乎完全没有这类系统，特别是在平面设计方面，甚至没有部门。」 她还提到了与SM艺人相关的幕后故事，谈到少女时代的首张专辑时表示：「我可以和造型师一起讨论专辑封面设计，但MV不在我的许可权范围之内。当时她们随便穿衣服，这让我很不开心。」



相关言论被解读为是在狙击少女时代以及当时参与制作的创意团队。尽管闵熙珍试图澄清，称「少女时代的粉丝们不要因为这个认为我在贬低她们，我也有感情，有喜欢和不喜欢的东西」，但她直接提及艺人的行为仍被认为有些轻率。 毕竟早前在和HYBE发生争议时，因言论涉及到防弹少年团、LE SSERAFIM、ILLIT等艺人而被诟病，当时她解释「这件事让所有人都受伤了，如果不想伤害他人，应该连提都不要提，我认为反覆提及本身就是一种伤害。」 而此番演讲中闵熙珍谈到少女时代，业界批评她为了表达自己的喜好，刻意提及艺人名字，这与她之前的言论相悖。



此外，闵熙珍还批评了SM的「文化科技」口号，表示：「我很不喜欢『文化科技』这个口号，文化里真的需要科技吗？ 我反而认为文化不需要科技，没了科技文化才能像变形虫一样更多地扩展。」

「文化科技」是SM长期以来专注的战略，通过融合现代技术和文化来增强内容的竞争力。 比如与元宇宙概念和虚拟偶像相结合的女团aespa，和在9月10日出道的虚拟艺人「nævis」，都是「文化科技」的代表性案例。

闵熙珍的言论还包括对SM创始人李秀满的称呼，她直接称他为「李秀满先生（씨）」，部分观点认为她这样的称呼可能是为了将自己与李秀满置於同等地位，显示自己也是一个制作人，而非上下级关系。

针对这次演讲，一位韩娱圈内部人士表示：「虽然我们预料到闵熙珍可能会对与她有争议的HYBE发表一些言论，但没想到她会在公开场合如此直接地谈论SM。 闵熙珍在SM主要负责视觉部分，从未负责过任何团队的总制作，直接提及团队或艺人名字并不合适。」

对於韩媒的言论，韩国网友完全是不同的风向，大家在theqoo上留言表示：「HYBE又开始操控舆论了？」 、「SM自己都没说什么」、「NewJeans要是在SM里和闵熙珍相遇的话，不知道要比HYBE好多少倍」、「看来记者又和HYBE高层去打高尔夫球了」、「我觉得是在夸SM啊」、「对SM造不成一点伤害」、「她明明是在说SM是比HYBE好的公司」等。

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