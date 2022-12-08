少女時代俞利迎生日、Tiffany甜蜜祝福、秀英無情開虧，網友：兩種親古選哪個XD

少女時代俞利迎生日、Tiffany甜蜜祝福、秀英無情開虧，網友：兩種親古選哪個XD

明星   2022年12月8日   星期四11:45   Lorrie  

（封面圖源：IG@girlsgeneration）

少時Forever 1～

少時俞利在近日迎來生日～同團成員至今雖然各奔東西、在各自的領域中努力耕耘，但是仍不忘俞利的生日，紛紛準時獻上祝福，讓大家感嘆少時的凝聚力與好感情～

睽違數年終於迎來少女時代合體，韓流女帝威力不減，反而更增魅力！歌曲《Forever 1》充滿正向能量、帶給大家滿滿活力與希望，讓SONE們最感動的是，無論發生多少事，少時仍會一直都在。

成團多年，成員們間的感情早已從朋友昇華為家人！在實境秀《少時貪探》中更能明白，彼此間互虧、無情吐槽已經是家常便飯XD而這次俞利生日，從各成員的祝賀方式就能看出性格！Tiffany暖心打了長串祝福，甚至說「冬天的公主俞利最美～生日快樂」讓大家覺得超sweet！

而另一個成員秀英竟然無情開嘲笑翻大家，因為俞利的名字在韓文裡像「玻璃」，結果她直接放上玻璃回收桶照XD無厘頭行徑讓大家瞬間噴笑！

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