少女時代俞利迎生日、Tiffany甜蜜祝福、秀英無情開虧，網友：兩種親古選哪個XD

少時Forever 1～

少時俞利在近日迎來生日～同團成員至今雖然各奔東西、在各自的領域中努力耕耘，但是仍不忘俞利的生日，紛紛準時獻上祝福，讓大家感嘆少時的凝聚力與好感情～



睽違數年終於迎來少女時代合體，韓流女帝威力不減，反而更增魅力！歌曲《Forever 1》充滿正向能量、帶給大家滿滿活力與希望，讓SONE們最感動的是，無論發生多少事，少時仍會一直都在。



成團多年，成員們間的感情早已從朋友昇華為家人！在實境秀《少時貪探》中更能明白，彼此間互虧、無情吐槽已經是家常便飯XD而這次俞利生日，從各成員的祝賀方式就能看出性格！Tiffany暖心打了長串祝福，甚至說「冬天的公主俞利最美～生日快樂」讓大家覺得超sweet！



[TRANS] 221205 | Tiffany liked & left a comment on Yuri’s IG post



Tiffany: “The world should know December Winter Princess Yul’s visuals (To) the prettiest, happy birthday, I love you

#/RocketDelivery #/JetDelivery”



—#티파니영 #TIFFANY #권유리 #YURI pic.twitter.com/lGpE86C9M0 — daph (@syoungshine) December 5, 2022

而另一個成員秀英竟然無情開嘲笑翻大家，因為俞利的名字在韓文裡像「玻璃」，結果她直接放上玻璃回收桶照XD無厘頭行徑讓大家瞬間噴笑！



[TRANS] 221205 | Sooyoung Instagram story update



“Happy birthday today.. @/yulyulk”



(*t/n: 유리/Yuri also means glass in Korean, this one’s for glass wastes )

—

THEY WERE SO SWEET RECENTLY & SUDDENLY THIS LMFAO SHE’S SO UNSERIOUS#최수영 #권유리

pic.twitter.com/3vT38m22y2 — daph (@syoungshine) December 5, 2022

Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞