实力派美女演员+收视率保证导演强强合作！润娥有望出演《来自星星的你》导演新作《暴君的主厨》

女团少女时代成员兼演员润娥有望出演超人气韩剧《来自星星的你》、《树大根深》的导演张太侑的新作《暴君的主厨》。

韩媒「OSEN」独家报导称，据多位演艺界相关人士透露，润娥已接到《暴君的主厨》女主角的提案。 藉由该剧她将在去年广受热爱的电视剧《欢迎来到王之国》之后，时隔一段时间再次与观众见面。



润娥因在电视剧《Hush》、《黑话律师》中的出色表现备受好评，且凭藉电影《机密同盟》系列和《极限逃生》大获成功。 这次润娥作为主演预计将再次向剧迷们证明她的存在感。

值得关注的是新剧由张太侑导演执导，张导曾通过《树大根深》和《来自星星的你》引爆收视热潮，是观众心目中们「值得信赖的导演」，此外他还因《风之画师》、《Hyena》、《红天机》等作品广受好评。



张太侑导演最近的作品是今年1月至2月在MBC播出的《夜晚开的花》，收视率高达18.4%，被评为演员李荷妮产后成功复出的佳作。 备受瞩目的明星导演与被称为「票房女王」的润娥之间的协作将会呈现怎样的火花，引发了广泛期待。

此外，《暴君的主厨》讲述了一名厨师在登上事业巅峰的瞬间，穿越回过去，遇到一位被评价为暴君但同时又是顶级美食家的国王，从而展开的故事。 目前该剧的播出安排尚在讨论中。

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