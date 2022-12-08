快收藏《ISLAND》带著耳环的史上最帅气驱魔祭司！神圣级美貌车银优用美貌让恶灵退散！

脸蛋天才漫撕男车银优本次将再度令人惊艳，即将於12月30日公开的TVING原创系列《ISLAND》释出角色剧照，其中最引人注目的角色之一车银优，本次在片中将饰演驱魔祭司的他，令人注意到他在造型上有个抢眼的耳环！是否有什么特别作用呢？

《ISLAND》改编自同名漫画原著，描述命中注定与必须让世界走向灭亡的恶势力斗争到底的人物们所展开的旅程，车银优在本部作品中，将饰演史上最强最年轻的驱魔祭司「耀汉」一角。一出生就被领养到海外的耀汉，接受的神的召唤而成为最年轻的驱魔祭司，认为这是神的使命，某天被派遣至济州岛的耀汉，面对著预言书上所写的「那一天」，卷入了命运的漩涡之中。



剧照中在充满神圣气息的空间，耀汉戴著耳机点燃著蜡烛准备著一个仪式，又或者是凝望远方等待著什么事情，增加了空气中的凝重感，除了祭司服装，耀汉也会穿上年轻休闲服，温柔的眼神与外型同样具备了暖男的特质，反转魅力令人期待。车银优在大萤幕出道作《音爆浩劫》中的表现也令观众们相当惊艳，接下来的《ISLAND》也更加大家期待他的演技变身。



《ISLAND》制作组也大大称赞了车银优的表现，更说他随著拍摄时间的增加，他的演技也越来越有进步，越来越投入耀汉这个角色，让工作人员都相当惊喜，也希望大家多多关注车银优的崭新魅力。《ISLAND》将於12月30日首播。



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