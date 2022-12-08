这对CP也太多售后了吧～《社内相亲》安孝燮&金世正将与申东烨一同主持2022 SBS演技大赏

能持续看见「夏泰CP」合体实在太好了～♥ CP赏就是两位拿了吧～

说到SBS今年的热门戏剧，不得不提起爱情喜剧《社内相亲》，安孝燮与金世组成的「夏泰CP」（或称始祖鸟CP），化学反应让剧迷剧终之后仍念念不忘。



没想到，夏泰CP在下戏之后，‎受邀担任印尼的食品品牌大使，共同拍摄宣传照与广告，11月以来陆陆续续还有广告短片《办公室浪漫食谱》释出，目前才播到第2集，共4集。







上月举行的2022 Melon Music Awards（MMA 2022），两人还‎一同担任颁奖人，在OST奖项颁发给了MeloMance演唱的《社内相亲》OST 〈Love, Maybe〉。



今（8）日最新消息，两人又有「售后服务」！年底的2022 SBS演技大赏，就由夏泰CP与资深大赏主持人申东烨共同主持。不仅韩国，海外粉丝听到此消息兴奋不已，很惊讶能不断看见两人合体，也很希望两人能在典礼上拿奖。



2022 SBS演技大赏将在本月31日韩国时间8时35分（港台时间7时35分）展开。另外，同时间的KBS演技大赏由全炫茂与惠利主持，30举行的MBC演技大赏则由金圣柱与秀英主持。

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