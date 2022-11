「板桥新婚夫妇」高庚杓&徐玄合体！《私生活》剧组聚会看球赛，贴心送售后服务

电视剧《私生活》剧组又聚会了,电视剧杀青2年了,售后服务还在继续!

24日,徐玄在个人IG上公开了一则「大韩民国加油」的影片,昨晚是世界杯赛程,韩国对阵乌拉圭。 影片里高庚杓、徐玄、金孝珍、太元硕、刘熙帝等《私生活》剧组的成员们聚集在一起看球赛,他们都穿著韩国国家足球队的红色应援服,开心地欢呼著。之前剧组成员们还一同参加了李学周的婚礼,众人私下感情非常好。





2年前播出的《私生活》讲述了是是历经时代变迁,为了在韩国生存下去不得不从事诈欺业的一个家庭的故事,由高庚杓和徐玄领衔主演。 因他俩形象、气质都很搭,且都自带都市精英气场,化学反应也超甜蜜超默契,被不少CP粉们称为「板桥新婚夫妇」(板桥区是富人区),「板桥夫妇」热度之高,就连与徐玄同队的秀英都知道。



高庚杓和徐玄无论是商业合作,还是私下互动都很积极,一同拍摄的写真中CP感都快溢出荧幕了。 高庚杓之前还出现在了徐玄生日直播里,送上热乎乎的生日祝福。 此前他们共同亮相《认识的哥哥》,高庚杓更是化身「盯妻狂魔」,视线始终定格在徐玄身上,只留下俊美侧颜给哥哥们,在被哥哥们调侃起哄之后,高庚杓表情管理完全失败,一脸木讷羞涩表情,更被徐玄的「娘家人」Super Junior金希澈亲自认证「很般配」(笑)。





드라마 <#사생활>에 출연하는 #고경표 와 #서현 의 화보. 마리끌레르 9월호 그리고 웹사이트에서 화보 전체와 인터뷰를 만나볼 수 있습니다.

-

Go Kyung Pyo and Seo Hyun's editoral. More on Marie Claire Korea September issue and https://t.co/7Rvhcw8gSJ. pic.twitter.com/yroSGP2m6P