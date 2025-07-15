《我夺走了公爵的初夜》结局篇反转高潮再现！玉泽演遭流放生死不明，徐玄被黑化女主陷害疑再穿越

（雷）由少女时代徐玄与2PM玉泽演主演的漫改韩剧《我夺走了公爵的初夜》自六月开播以来，凭藉轻松爆笑的穿越浪漫设定迅速吸引观众目光，近日更登上亚洲最大OTT平台Viu每周排行榜，不但在泰国排名第一，更在六个国家及地区名列前茅，足见剧集深受亚洲观众喜爱！本剧将於本周迎来大结局。

剧情讲述平凡女大生K某天突然穿越到浪漫小说，并以小角色车善策（徐玄 饰）的身份登场；按照原来的设定，男主角李繁（玉泽演 饰）和女主角赵恩爱（权汉率 饰）将会陷入恋爱，可是因为善策的失误使剧情偏离了原作路线，她更因一场醉酒意外与李繁共度初夜，继而引发一连串爆笑又浪漫的追妻故事。



原女主突黑化露真面目

随著剧集进入后半段，在最新播出的第九集中，剧情突然转向宫廷权谋！车善策和李繁终於得到了车父的认可，原以为二人从此恩爱快乐，原小说女主角赵恩爱却突然黑化，她因嫉妒车善策获得李繁的宠爱，先是安排杀手绑架善策，又暗中与反派成贤君（李太善 饰）合作！在成贤君的挑拨下，车善策以为李繁再度大开杀戒而说尽伤人的话，使男方伤心不已。为了让善策安心，李繁拒绝为王杀害先王丞相，王大怒下剥夺了他的官职。



李繁其后向善策诉说了内心的不堪：原来当年王为了登基，杀害了成贤君的父母，李繁为了守护家人背弃朋友，不得不加入王的阵营，善策只想爱人摆脱阴暗的过去。山雨欲来，翌日朝廷上下请求王赐死李繁，善策为救爱人请求成贤君帮忙，李繁结果被派到边境镇压蛮族，善策一次收拾行囊时发现一只貔貅吊饰，顿时感到天旋地转，此时李繁在边境遭到重重包围⋯⋯



徐玄再遇现代的自己

在最新预告中，李繁疑似遭受剑伤生死不明；成贤君掌握权力，表明要照顾车善策；这时车善策疑似再穿越与原来的躯体K面对面相见！这时车善策竟然与原来的躯体K面对面相见！到底李繁的命运何去何从，善策又能否回到小说之中？观众就要记得紧贴大结局了！



玉泽演亲自上阵 不用替身

玉泽演在《我夺走了公爵的初夜》饰演文武双全的李繁，不但上演了大量打戏，还不乏骑马场面，获观众大赞他是行走的李繁！近日他在访问透露，剧中的骑马戏都是亲身上阵：「一开始也会担心，所以导演原本找了替身，但我实在忍不住跑去和导演说『让我自己来骑马吧』，那场景，真的让人很爽快。」不少网友也大赞后段的权谋线让剧情更有深度：「玉泽演演的公爵太带感，眼神戏绝了」 、「虽然偏离原著，但是演员演技在线」、「一定会追下去」。



池慧元演绎恶女大进化获赞

除了男女主角的演出广受好评，剧中饰演恶女都花善的演员池慧元近日也被韩媒大赞有潜质，更指她继《偶然遇见的你》、《名校的阶梯》后，以《我夺走了公爵的初夜》完成了「恶女三部曲」，韩国网友认为她将紧张感推向高潮，还完美地表现了角色尖酸刻薄的一面，散发著引人注目的存在感！



《我夺走了公爵的初夜》将於本周迎来大结局，香港观众可以在Viu紧贴进度，亦可一并收看《清潭国际高等学校 2》等大热韩剧。

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