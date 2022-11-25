「板橋新婚夫婦」高庚杓&徐玄合體！《私生活》劇組聚會看球賽，貼心送售後服務

電視劇《私生活》劇組又聚會了，電視劇殺青2年了，售後服務還在繼續！

24日，徐玄在個人IG上公開了一則「大韓民國加油」的影片，昨晚是世界杯賽程，韓國對陣烏拉圭。 影片里高庚杓、徐玄、金孝珍、太元碩、劉熙帝等《私生活》劇組的成員們聚集在一起看球賽，他們都穿著韓國國家足球隊的紅色應援服，開心地歡呼著。之前劇組成員們還一同參加了李學周的婚禮，眾人私下感情非常好。





2年前播出的《私生活》講述了是是歷經時代變遷，為了在韓國生存下去不得不從事詐欺業的一個家庭的故事，由高庚杓和徐玄領銜主演。 因他倆形象、氣質都很搭，且都自帶都市精英氣場，化學反應也超甜蜜超默契，被不少CP粉們稱為「板橋新婚夫婦」（板橋區是富人區），「板橋夫婦」熱度之高，就連與徐玄同隊的秀英都知道。



高庚杓和徐玄無論是商業合作，還是私下互動都很積極，一同拍攝的寫真中CP感都快溢出熒幕了。 高庚杓之前還出現在了徐玄生日直播里，送上熱乎乎的生日祝福。 此前他們共同亮相《認識的哥哥》，高庚杓更是化身「盯妻狂魔」，視線始終定格在徐玄身上，只留下俊美側顏給哥哥們，在被哥哥們調侃起哄之後，高庚杓表情管理完全失敗，一臉木訥羞澀表情，更被徐玄的「娘家人」Super Junior金希澈親自認證「很般配」（笑）。





드라마 <#사생활>에 출연하는 #고경표 와 #서현 의 화보. 마리끌레르 9월호 그리고 웹사이트에서 화보 전체와 인터뷰를 만나볼 수 있습니다.

-

Go Kyung Pyo and Seo Hyun's editoral. More on Marie Claire Korea September issue and https://t.co/7Rvhcw8gSJ. pic.twitter.com/yroSGP2m6P — Marie Claire Korea (@marieclairekr) August 24, 2020

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞