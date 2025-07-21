高庚杓透露《请回答1988》演员们时隔一年要相聚！引发网友好奇：柳俊烈＆惠利也会去吗？

高庚杓近日表示《请回答1988》成员们将齐聚一堂，网友们也很好奇柳俊烈和惠利是否会重逢。

20日，高庚杓的 YouTube 频道上传一个影片，当天他访问荞麦面美食店。高庚杓说：「这里也是和一起出演《请回答1988》的演员们来过的地方。好像是和宝剑一起来的，确实有宝剑，但记不起来还有宰弘哥还是惠英、还是惠利？记不太清楚了，但是一起来过。」



制作组问他是否和演员们联系，高庚杓表示：「我们下周见面，现在大家现在都很忙，但好像每年都会聚在一起一次，有时还会按季度单独见面。全员合体聚会应该是时隔一年了，这次申沅昊导演也会一起。」对此，柳俊烈和惠利是否会参加该聚会备受关注。

通过《请回答1988》结缘的柳俊烈和惠利从2017年开始公开恋爱，恋爱7年后於2023年末分手。之后柳俊烈卷入与演员韩韶禧的恋爱传闻，惠利简短地回应：「真有趣。」引发了、换乘恋爱的疑惑，韩韶禧对此进行积极的否认，但是柳俊烈却保持沉默，最终两人也分手。另外，惠利最近与舞者WOOTAE（本名蔡宇台）传出恋情，双方都表示：「因爲是私生活，所以无法确认。」



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