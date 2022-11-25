电影《王者制造》薛景求大力推荐李善均接演！李善均为戏疯狂减重吓得导演忙制止！

电影《王者制造》由韩国新生代导演边圣铉执导，灵感取材自韩国真实的选举故事，影帝薛景求、最帅大叔李善钧共同演出，故事描述在选战中屡战屡败的候选人，因为一位选举战略家加入团队后，强势翻转逆局，一路挺进总统大选。《王者制造》将於12月2日在台上映。

《王者制造》导演边圣铉为了寻找电影中选举策略家的角色考虑过多位演员，而在薛景求的推荐下，李善均接下这个角色，原来是因为薛景求之前演出边圣铉执导的《不汗党：地走秩序》时，与李善均的太太田慧振合作扮演夫妻，曾见过李善均多次，对他印象很好，李善均以独特的演技和超低频的迷人嗓音成为韩国代表性演员，韩剧作品《咖啡王子一号店》、《料理紦配Pasta》、《我的大叔》等话题作品，让他成为收视一哥，而在《寄生上流》中活灵活现诠饰面带笑容的企业家，演技受到各方肯定，而在这部享誉国际的作品之后，他加入《王者制造》的演出，与韩国影帝薛景求同台飙戏，让电影受到高度观注。



导演边圣铉说：「多亏有李善均，他诠饰的角色才能更加干练，更为干净俐落，不然电影的效果不会那么出色。」李善均是由薛景求推荐加入演出，但《王者制造》是两人首次合作，李善均开心的说：「薛景求前辈是我大学时期最崇拜的演员，我最想成为的演员的样子就是他。」在现场拍摄现场，李善均表示薛景求非常有领导能力，「他有很强的责任感，也会关心注意到每一个人。」薛景求也赞美他：「李善均的演技很稳定，表现很出色。」



李善均透露演出这位选举策略家非常困难，因为没有太多真实资料可以参考，「我对他一无所知，还要演出他长40年的政治人生，参考了很多网路上的讨论和介绍，并和导演进行了很久的讨论，再加上自己创作的想法，终於塑造出这个角色。」他和边圣铉的讨论非常疯狂，两人一口气聊了三天两夜，后来连李善均的太太田慧振也加入一起聊！边圣铉表示印象中这位选举达人的原型非常的瘦，希望李善均可以减肥到瘦骨嶙峋的模样来诠饰角色，李善均也同意开始努力瘦身，但他努力的程度让导演边圣铉吓坏了，赶快请他不要再减肥了，要以健康的状态演出才行，李善均也笑说自己减肥失败，只好靠演技来弥补。《王者制造》将於12月2日在台上映。



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