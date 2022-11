美男人气依旧！张根硕仍是日人心中「超帅韩星」，被拍下的可爱反应意外引众多关注！

美男始祖!

还记得他吗?在2009年以作品《原来是美男》为人熟知、张根硕和朴信惠组成的CP风靡亚洲万千少女心,张根硕也因精致外貌,带起新一波韩流,在10几年前掀起一波「美男风潮」。不只韩国,张根硕在亚洲各地皆有不少死忠粉丝,人气超高!



近年较少公开露面的张根硕,让大众始终好奇如今面貌。时过境迁,当年组CP的朴信惠已经结婚,而张根硕在先前被拍到近照、圆润状态可是吓坏大家,令人感叹时间的威力!不过最近,张根硕又回复巅峰状态,一扫先前的疑虑。



You were a bit fat here.I like to see like this again.. Please eat more & take a lot of rest. @AsiaPrince_JKS pic.twitter.com/Nda28yL44B