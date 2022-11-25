美男人气依旧！张根硕仍是日人心中「超帅韩星」，被拍下的可爱反应意外引众多关注！

美男始祖！

还记得他吗？在2009年以作品《原来是美男》为人熟知、张根硕和朴信惠组成的CP风靡亚洲万千少女心，张根硕也因精致外貌，带起新一波韩流，在10几年前掀起一波「美男风潮」。不只韩国，张根硕在亚洲各地皆有不少死忠粉丝，人气超高！



近年较少公开露面的张根硕，让大众始终好奇如今面貌。时过境迁，当年组CP的朴信惠已经结婚，而张根硕在先前被拍到近照、圆润状态可是吓坏大家，令人感叹时间的威力！不过最近，张根硕又回复巅峰状态，一扫先前的疑虑。



You were a bit fat here.I like to see like this again.. Please eat more & take a lot of rest. @AsiaPrince_JKS pic.twitter.com/Nda28yL44B — Eels of Prince Jang (@PrinceJang0804) April 16, 2013

即使久未有新作和大家见面，大众对张根硕仍是念念不忘。根据最近日本网站Rankingoo举行的「最帅韩国演员」票选，张根硕拿下亚军头衔，显现他的高人气未随著时间流逝！



如今已经迈入30代，让张根硕更增成熟韵味，但脸蛋仍保有少年清新感，整个人变得更有吸引力！在近日他更新了个人IG，引起了大家关注。照片中张根硕似乎抽了张签，露出可爱的惊讶表情，清澈双眼闪闪发亮、像个可爱的小男孩！



Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻