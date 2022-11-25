Kara两位妹妹去看姐姐了～具荷拉逝世三周年，姜知英PO依偎照与许龄智前往悼念

昨（24）日是具荷拉逝世三周年，她的KARA队友姜知英与许龄智到其灵骨塔前悼念。

姜知英昨於个人IG发布了两张照片，一张是她在KARA活动时期依偎著姐姐具荷拉的照片，一张是她和许龄智拿著一束花向天空献给具荷拉的模样。简单的两张照片，加上一个小天使与白色爱心符号，诉尽思念之情。



其实两周前，姜知英就曾到具荷拉2013年发布的IG贴文留言。那张照片是具荷拉与姜知英共听耳机的合照，具荷拉写著：「努力跑过来了，对吧知英？我们成为更帅气的大人吧，不要改变现在的心。」知英多年后回顾并留言：「姐姐，我今天特别想你。我……不知道做得对不对，虽然不太懂，但正努力成为帅气模样。 马上拿著帅气的礼物去见你，我爱你。」



具荷拉逝世三年，许多人都没有忘记过她。今年KARA以五人体破天荒合体庆祝15周年，成员们合照不忘留位置给具荷拉，姜知英也在限时动态发布了一张具荷拉2018年发布过的庆祝照。更早3月时，朴奎利拍摄粉丝灯箱应援认证照也不忘标记具荷拉。





KARA 29日将时隔7年回归，有些粉丝很遗憾「如果具荷拉也在就好了」，不过具荷拉届时肯定会在某处开心的望著队友表演吧！

最后附上粉丝P图版15周年纪念照♥（‎来源为此）



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