「亚洲王子」张根硕与玄彬公司VAST娱乐签订合作关系！因罹癌沉潜两年，终於传来好消息！

VAST娱乐旗下代表演员有玄彬，张根硕的未来发展也备受关注！

今日（16）Craft_42 Ent 表示：「张根硕与VAST娱乐签订合作伙伴关系，今后爲了张根硕通过作品最大限度地发挥力量，两家公司将合作创造协同效应。」据悉，此次合作是以张根硕和VAST娱乐代表姜建泽的长期信任爲基础而促成，双方将在作爲演员的活动方面进行多方面的合作。

Craft_42 Ent 更表示：「通过毫无顾忌的挑战开拓自己道路的演员张根硕，很高行成爲VAST娱乐公司的合作伙伴，希望大家对以后的旅程给予更多的关心和支持。」



5岁以童装模特的身份出道的张根硕，在2009年出演《原来是美男》的男主角「黄泰庆」而爆红，之后在电视剧、电影、音乐等各个领域发挥实力，成为代表性韩流明星之一。而张根硕在2023年被诊断出甲状腺癌，为了专心治疗也推掉所有行程，之后他通过自己的频道分享抗癌期间的心路历程，也期待他之后赶快有新的戏剧作品啊～！



（延伸阅读：「亚洲王子」张根硕首次透露抗癌心境，难忍哽咽落泪：「希望大家找到给自己力量的东西」）

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