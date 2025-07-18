一场庆典得罪2位歌手！少女时代太妍 & trot神童金太妍被搞混，宣传海报用错照片被骂翻

不仅少女时代太妍无端受牵连，就连原定出演的trot歌手金太妍也十分受伤、决定罢演。居然能搞出这么大乌龙，主办方真的认真一些吧...

2025年长水郡韩牛・苹果节将在9月18日至21日举办，今日公开演出阵容海报，竟出现少女时代太妍的名字和照片。这一消息立即引起很多粉丝困惑，因为太妍已经很久没参加过地方庆典活动，半信半疑的粉丝们直接联络了庆典主办方，得到的回应是确实是少女时代太妍无误。然而SM娱乐立即否认了这一说法，表示从未接到邀约，进一步引发混乱。



后来，长水郡厅承认确实不是少女时代太妍，而是trot歌手金太妍。长水郡厅解释称，早前透过活动代营公司接到少女时代太妍已被邀请的通知，并据此制作了宣传海报，但之后又接到通知说邀请告吹，并强调绝非与将太妍与金太妍搞混。



然而事实上，trot歌手金太妍早已通过代营公司确定出演该活动，最终被证实是郡厅与代营公司之间的沟通错误所造成的乌龙事件，金太妍的粉丝同样对此感到十分困惑。

Trot歌手金太妍2012年出生，4岁开始学习盘索里和民谣，以「国乐神童」的身份为人熟知，10岁出演《Miss Trot 2》惊艳众人并获得最终第4名，今年也只有13岁而已。



这次乌龙事件后，金太妍方面遗憾地表示：「郡厅方面原本试图邀请其他艺人未果，又否定金太妍的出演，让我们感到相当遗憾。 金太妍因这次事件受到了极大的困惑与伤害。 她正值努力在舞台上认真证明自己的时期，却卷入如此令人错愕又不负责任的情况，实在令人惋惜与遗憾。」经纪公司表示将以金太妍的心理稳定为优先，决定不参与该活动，并宣布取消出演。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻