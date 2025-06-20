对於「金在中有1兆韩元的资产？」谣言的看法！张根硕表示绝对有可能：因为他就像牛一样只知道工作

演员张根硕与 FTISLAND 的李洪基出演了网路节目《在朋友》，主持人金在中则对围绕自身的富豪传闻进行了解释。

19日，《在朋友》公开了标题为「只要有一个人出错，大家就全完了」的影片，当天，金在中问道：「你觉得关於我的财阀传闻怎么样？」张根硕则打趣说：「这话题已经搅乱了整个汉阳。」接著表示：「的确有这样的传闻，我觉得有充分的理由可以同意。我认识他快15年了，他真的是一次都没休息过，就像牛一样拼命工作。」



金在中解释道：「如果至今的工作都只是累积资产的话，即便有数千亿（韩元）也是可能的。不过我也有过度消费的时候。」但李洪基接话笑说：「你说的是拥有8辆车的时候吗？」

对此，金在中爆料说：「我的人生最终目标是买劳斯莱斯，张根硕20多岁时就已经开著到处跑了。」张根硕则回应：「在中看到我开劳斯莱斯的时候，还问我这车在哪里能买到。」让金在中反被吓了一跳。



金在中还说：「我第一次买劳斯莱斯就是因为张根硕说一起买吧，结果隔天我就去预约了。后来张根硕说『仔细看好像没那么好看』，但取消预约的话要损失5000万韩元。都是因为你（张根硕）我才入坑的啊。」说到这里更是引来一阵笑声。



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