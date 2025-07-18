李娜恩突破「霸凌争议」复出，继《财阀X刑警》出演ENA新剧《退货儿童》挑战动作惊悚类型

李娜恩确定出演电视剧ENA月火剧《退货儿童》，在因霸凌队友争议而中断活动4年后，重启演员生涯。

《退货儿童》是一部动作惊悚剧，讲述被养父母遗弃的小孩们在死亡边缘勉强生存下来，展开残酷生存与复仇的故事，7月21日首播。 该剧改编自同名漫画，原作在「国际内容市场SPP 2017年网漫奖」中获得「最高创意奖」，并在Kakao Webtoon上累积逾5100万次点阅。



李娜恩在剧中饰演被养父母抛弃的孩子之一「素美」，与担任领袖角色的「金雅铉」（元真儿 饰）以及其他孩子们一起，即使背负著伤痛的过去，仍充满朝气与坚强意志地生活。 李娜恩过去多出演青春校园题材作品，这是她首次挑战动作惊悚类型。



李娜恩2015年作为女团APRIL成员出道，曾出演通过《A-TEEN》《偶然发现的一天》等作品，展现了作为演员的潜力。 尤其在《偶然发现的一天》中，凭藉出众的外貌与清新的氛围，成功诠释了漫画女主角「吕珠多」这一角色。



2020年，APRIL在卷入前成员李炫珠的霸凌与校园暴力争议，当时APRIL成员们均否认霸凌指控。 APRIL所属社DSP Media起诉李炫珠之弟及其同学，检方最终做出「无嫌疑、不予起诉」的决定。

受该事件影响，李娜恩於2021年从SBS《模范的士》中下车并中止活动，APRIL则於2022年1月解散。 此后，李娜恩与Namoo Actors签约，并通过在SBS《财阀X刑警》中的特别出演，逐步恢复演艺活动。



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