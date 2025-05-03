张根硕综艺大爆发！自曝41岁结婚命理预言，因「自由职业」被婚介所评为「C类」

以「亚洲王子」形象深植人心的张根硕，近期透过多档综艺展现反转魅力。最近他作为特别MC亮相了SBS《我家的熊孩子》，不但首度公开去年战胜甲状腺癌的心路历程，更惊爆命理师预言「41-42岁必婚」：「听说那时结婚才能守住财产，找到真命天女！」引发全场沸腾。

刚从抗癌疗程康复的张根硕，坦言已彻底改变生活模式：「现在滴酒不沾、戒菸成功，每天严格执行健康管理。」谈及婚姻憧憬，他双眼发亮描绘梦幻蓝图：「想在国外小岛的庄园饭店办婚礼，只邀亲密家人朋友。」这份浪漫想像其实早有迹可循——他曾在个人YouTube频道《我是张根硕》多次流露想要结婚的心情，甚至闹出相亲乌龙：「当年跑去婚姻仲介所登记，亮出豪宅、超跑、江南房产证明，结果竟因『自由业』身分被打入C级群组！」



MBN《一起去吧GO4》则意外曝光他80坪豪邸的惊人内装。镜头扫过堪比精品店的巨型衣帽间，数百件名牌服饰整齐陈列，张根硕却自爆：「如果有女友绝对不公开住处！」被问理想型时，他先是认真表示「要能弥补我的不足」，随即破功笑补：「当然长得漂亮更好啦！」提及演艺圈模范夫妻，他点名池晟李宝英夫妇：「看到哥为嫂子戒掉坏习惯、全心守护家庭，让我好想建立这样的幸福。」





这位1993年以童星出道的顶流演员，凭《原来是美男啊》、《玛丽外宿中》等神剧风靡亚洲，去年8月突公布甲状腺癌术后休养消息震撼粉丝。如今强势回归综艺战场的他以真挚谈吐圈粉无数。从命悬一线到重启人生，张根硕正用「综艺悍将」的新身分，书写演艺生涯第二篇章。

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