美男人氣依舊！張根碩仍是日人心中「超帥韓星」，被拍下的可愛反應意外引眾多關注！

美男始祖！

還記得他嗎？在2009年以作品《原來是美男》為人熟知、張根碩和朴信惠組成的CP風靡亞洲萬千少女心，張根碩也因精緻外貌，帶起新一波韓流，在10幾年前掀起一波「美男風潮」。不只韓國，張根碩在亞洲各地皆有不少死忠粉絲，人氣超高！



近年較少公開露面的張根碩，讓大眾始終好奇如今面貌。時過境遷，當年組CP的朴信惠已經結婚，而張根碩在先前被拍到近照、圓潤狀態可是嚇壞大家，令人感嘆時間的威力！不過最近，張根碩又回復巔峰狀態，一掃先前的疑慮。



You were a bit fat here.I like to see like this again.. Please eat more & take a lot of rest. @AsiaPrince_JKS pic.twitter.com/Nda28yL44B — Eels of Prince Jang (@PrinceJang0804) April 16, 2013

即使久未有新作和大家見面，大眾對張根碩仍是念念不忘。根據最近日本網站Rankingoo舉行的「最帥韓國演員」票選，張根碩拿下亞軍頭銜，顯現他的高人氣未隨著時間流逝！



如今已經邁入30代，讓張根碩更增成熟韻味，但臉蛋仍保有少年清新感，整個人變得更有吸引力！在近日他更新了個人IG，引起了大家關注。照片中張根碩似乎抽了張籤，露出可愛的驚訝表情，清澈雙眼閃閃發亮、像個可愛的小男孩！



Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞