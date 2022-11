美男人氣依舊！張根碩仍是日人心中「超帥韓星」，被拍下的可愛反應意外引眾多關注！

美男始祖!

還記得他嗎?在2009年以作品《原來是美男》為人熟知、張根碩和朴信惠組成的CP風靡亞洲萬千少女心,張根碩也因精緻外貌,帶起新一波韓流,在10幾年前掀起一波「美男風潮」。不只韓國,張根碩在亞洲各地皆有不少死忠粉絲,人氣超高!



近年較少公開露面的張根碩,讓大眾始終好奇如今面貌。時過境遷,當年組CP的朴信惠已經結婚,而張根碩在先前被拍到近照、圓潤狀態可是嚇壞大家,令人感嘆時間的威力!不過最近,張根碩又回復巔峰狀態,一掃先前的疑慮。



You were a bit fat here.I like to see like this again.. Please eat more & take a lot of rest. @AsiaPrince_JKS pic.twitter.com/Nda28yL44B